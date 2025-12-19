Ο Μάριος Ηλιόπουλος αποθεώθηκε στα αποδυτήρια της ΑΕΚ μετά την επική ανατροπή επί της Κραϊόβα (18/12, 3-2) και μοίρασε πριμ!

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία ιστορική, αλλά και τεράστιας σημασίας ανατροπή, επικρατώντας της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα με 3-2 (18/12) στην OPAP Arena και στο τέλος της βραδιάς, ο Μάριος Ηλιόπουλος έπλεε όπως ήταν λογικό, σε πελάγη ευτυχίας.

Μετά το πέρας της αναμέτρησης το πάρτι μεταφέρθηκε από τον αγωνιστικό χώρο στα αποδυτήρια της «Ένωσης», όπου σύσσωμη η οικογένειά της, γιόρτασε για αυτήν τη μεγάλη επιτυχία, της 3ης θέσης στη League Phase του Conference League και της απευθείας πρόκρισης στους «16».

Η ΑΕΚ «γύρισε» πανηγυρικά 23 χρόνια πίσω και σκέφτεται ξανά το Conference League τον… Μάρτιο! Με ένα επικό φινάλε και μία ακόμα πιο επική ανατροπή, η ΑΕΚ κέρδισε πανηγυρικά μία θέση στους «16» του Conference League! Η «επιστροφή» στο 2003, το «διάλειμμα» ως τον Μάρτιο και οι πιθανοί αντίπαλοι!

Εκεί, ολόκληρη η ομάδα τραγουδούσε «Ωωωω Super Mario», με τον Μάριο Ηλιόπουλο να ξεκινά λέγοντας ότι θα τους μοιράσει το ποσό των 300 χιλιάδων ευρώ. Ύστερα από παρεμβάσεις διαφόρων παικτών, που επικαλούνταν τις γιορτές των Χριστουγέννων ζητώντας κι άλλα, ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέβασε το ποσό στο μισό εκατομμύριο και αμέσως μετά ακολούθησε έκρηξη χαράς από τα μέλη της «Ένωσης».

«Σήμερα είχαμε αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό, αξίζαμε να κερδίσουμε χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά η μπάλα είναι μπάλα μερικές φορές πάει στον στόχο αλλά μερικές άλλες πάει ένα εκατοστό έξω» ανέφερε μεταξύ άλλων ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, για να συνεχίσει.

«Και οι μπάλες είναι μπάλες (σ.σ εννοούσε τα γεννητικά όργανα). Σήμερα είναι η μέρα του σασπένς, 300 χιλιάδες…400 χιλιάδες…500 χιλιάδες!!»

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο της ΠΑΕ ΑΕΚ: