Πόσες πιθανότητες θεωρεί ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data πως έχει η ΑΕΚ, για να φτάσει έως και τον τελικό του Conference League.

Η ΑΕΚ έκανε το ματς να μοιάζει με θρίλερ, αλλά πέτυχε τον στόχο της απέναντι στην Κραϊόβα, επικρατώντας με 3-2 (18/12) και κατακτώντας την 3η θέση στο League Stage του Conference League, κάτι που της χάρισε την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Πλέον, το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς αναμένει την κλήρωση του Φεβρουαρίου για να μάθει ποια από τις Νόα, Τσέλιε, Ντρίτα ή Αλκμαάρ θα βρεθεί στον δρόμο του, με το κλίμα αισιοδοξίας στις τάξεις της ομάδας να είναι έντονο.

Το μέχρι πού μπορεί να φτάσει η «Ένωση» θα αποκαλυφθεί μέσα από τις επόμενες αναμετρήσεις της, ωστόσο, μέχρι τότε, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data υπολόγισε τις πιθανότητες των «κιτρινόμαυρων» για την πορεία τους μέχρι το τέλος του Conference League.

Αναλύοντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν την ομάδα του Νίκολιτς, παρουσίασε τα ποσοστά πρόκρισης για καθεμία από τις τρεις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι πιθανότητες της ΑΕΚ, σύμφωνα με το Football Meets Data:

Φάση των «16»: 68,1%

Προημιτελικά: 37,3%

Ημιτελικά: 12,8%

Τελικός: 5,1%