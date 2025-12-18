Με ένα επικό φινάλε και μία ακόμα πιο επική ανατροπή, η ΑΕΚ κέρδισε πανηγυρικά μία θέση στους «16» του Conference League! Η «επιστροφή» στο 2003, το «διάλειμμα» ως τον Μάρτιο και οι πιθανοί αντίπαλοι!

Η ΑΕΚ είναι στους «16» του Conference League! Τι κι αν βρέθηκε πίσω με 0-2; Το πάλεψε απέναντι στη μαχητική Ουνιβερσιτάτεα και στο φινάλε, δικαιώθηκε και μάλιστα, με επικό τρόπο!

Ο Βίντα πρώτα μείωσε με κεφαλιά, αλλά με το συγκεκριμένο σκορ, η «Ένωση» παρέμενε εκτός 8άδας. Ο Κουτέσα, όμως, ήρθε με δική του κεφαλιά, να γράψει το 2-2 και να στείλει την ομάδα του εντός των πρώτων οκτώ θέσεων!

Κι όμως, η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει και πήρε το μάξιμουμ! Λίγα δευτερόλεπτα πριν το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, ο Βίντα κέρδισε πέναλτι, έπειτα από υπόδειξη του VAR, με τον Λούκα Γιόβιτς να ευστοχεί στην εκτέλεση και να διαμορφώνει το τελικό 3-2 (18/12), στην 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League!

Έτσι, οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στην κύρια φάση της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης, στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας 13 πόντους.

Τι σημαίνει αυτό, πρακτικά; Η ΑΕΚ θα ξαναμπεί σε διαδικασία ευρωπαϊκών αγώνων, τον Μάρτιο του 2026! Για την ακρίβεια, τα πρώτα ματς της φάσης των «16» είναι προγραμματισμένα για τις 12/13 του μήνα, ενώ οι επαναληπτικοί στις 19/20.

Ο αντίπαλος της «Ένωσης» θα είναι ένας εκ των Τσέλιε, Άλκμααρ, Νόα ή Ντρίτα.

Πάντως, το αξιοσημείωτο της υπόθεσης, είναι πως με αυτήν την πρόκριση, η ΑΕΚ γύρισε τον χρόνο 23 χρόνια πίσω.

Τότε, ήταν η τελευταία φορά που βρέθηκε στη φάση των «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Επρόκειτο για το Κύπελλο UEFA, όταν το 2003 η ΑΕΚ είδε τη Μάλαγα να βάζει «στοπ» στην ευρωπαϊκή της συνέχεια.