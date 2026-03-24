Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει εξελιχθεί στον μικρό «μάγο» της Γκενκ και γυρνά τους Βέλγους σε «εποχές» Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Ένας 18χρονος που έχει προλάβει να «κερδίσει» ήδη με το ταλέντο του ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει εκτοξεύσει την αξία του και έχει ήδη μπει στις λίστες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών κλαμπ.

Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός της Γκενκ αποτελεί έναν εκ των κομβικότερων παικτών της ομάδας του. Όπως φυσικά και ένα από τα σημαντικότερα «χαρτιά» στα χέρια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδας.

Η εκτόξευση της χρηματιστηριακής του αξίας στα 35 εκατομμύρια ευρώ, βάσει του Transfermarkt, μόνο τυχαία δεν είναι. Απλώς ήρθε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, όσο και η ανάδειξη του μικρού «μάγου» στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Μάλιστα, με το συγκεκριμένο ποσό έγινε ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής που έχει εμφανιστεί ποτέ στην ιστορία της Jupiler Pro League!

Τη φετινή σεζόν, ο Καρέτσας κάνει πραγματικά… θαύματα. Πέραν του αστείρευτου ταλέντου που «ξεχειλίζει», κερδίζοντας σε πολλές περιπτώσεις την προσοχή του επίσημου λογαριασμού του Europa League, έχει φροντίσει να δείξει και με τους αριθμούς του, πως έχει ήδη ωριμάσει, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Η σύγκριση με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε

Μέχρι στιγμής, ο Καρέτσας έχει αγωνιστεί σε 43 παιχνίδια με τη φανέλα της Γκενκ, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Βελγίου, αλλά και στο Europa League.

Αν και μετράει μόλις τρία γκολ, ο νεαρός διεθνής έχει προλάβει να μοιράσει ήδη 18 ασίστ, πριν καλά-καλά «φύγει» ο Μάρτιος!

Το εντυπωσιακό της υπόθεσης, είναι πως ο 18χρονος έχει ήδη καταφέρει να «θυμίσει» στους φίλους της Γκενκ κάτι από τον… Κέβιν Ντε Μπρόινε.

During the 2010/11 season, 19-year-old Kevin De Bruyne provided 17 assists for Genk.



This season, 18-year-old Konstantinos Karetsas has provided 18 assists for Genk.



The Genk Academy has produced yet another elite creative talent. 🎯 pic.twitter.com/BFn1RT7CAK — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) March 23, 2026

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2010/11, ο 19χρονος τότε Ντε Μπρόινε είχε καταγράψει σε ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο 17 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Καρέτσας έχει, φυσικά, ξεπεράσει ήδη τον συγκεκριμένο αριθμό και μένει να φανεί πού θα σταματήσει το κοντέρ για φέτος!

Το μόνο σίγουρο είναι πως το καλοκαίρι αναμένεται «καυτό» για το μέλλον του βραχύσωμου «μάγου».