Τι να πει κανείς για τον Χρήστο Τζόλη; Η Κλαμπ Μπριζ είναι έτοιμη να σηκώσει το πρωτάθλημα στο Βέλγιο.
Ένα γεγονός που το «οφείλει» σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στον Έλληνα εξτρέμ.
Τα όσα κάνει είναι «μαγικά» και τον τελευταίο καιρό έχει πάρει «φωτιά» για τα καλά.
Μετράει 12 συνεχόμενα ματς που έχει τουλάχιστον ένα γκολ ή μία ασίστ, ενώ απέναντι στην Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (17/05, 5-0) ήταν ΜΥΘΙΚΟΣ!
Είχε ένα γκολ, τρεις ασίστ και συνολική βαθμολογία στο Sofascore 10! Δηλαδή, έκανε την «τέλεια εμφάνιση»!
Και όχι μόνο αυτό, καθώς «πρωταγωνιστεί» σε πάρα πολλές «κορυφές» της Jupiler Pro League.
Τα ΜΑΓΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΑ του Χρήστου Τζόλη
Αρχικά, ο Χρήστος Τζόλης είναι ο κορυφαίος σκόρερ, αλλά και «δημιουργός» του βέλγικου πρωταθλήματος.
Τι σημαίνει αυτό; Ταυτόχρονα, είναι και ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές σε τέρματα!
Όμως, οι «κορυφές» δεν σταματούν εκεί καθώς τα νούμερά του εντυπωσιάζουν.
Με τη… φόρα που έχει πάρει δεν θα γινόταν να μην μιλάμε για τον παίκτη με την υψηλότερη βαθμολογία στο Sofascore, αφού φτάνει κατά μέσο όρο το 7.63.
Την ίδια ώρα, υπάρχουν κι άλλες διακρίσεις που έχουν την «υπογραφή» του.
Ο Χρήστος Τζόλης είναι πρώτος σε xAsists (14.27), πρώτος σε xGoals (17.04), πρώτος σε τελικές ανά ματς (3.4), πρώτος σε σουτ στον στόχο ανά παιχνίδι (1.2), πρώτος σε δημιουργία μεγάλων ευκαιριών (22) και πρώτος σε πάσες-κλειδιά ανά ματς (3.6)!
Δηλαδή, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ έχει 10 διαφορετικές «κορυφές» στην Jupiler Pro League!
Σε μια σεζόν ονειρική για τον Έλληνα εξτρέμ και ποιος ξέρει πού θα σταματήσει;