Τα όσα κάνει ο Χρήστος Τζόλης είναι ΜΑΓΙΚΑ και «βλέπει» τις περισσότερες «κορυφές» της Jupiler Pro League να του ανήκουν!

Τι να πει κανείς για τον Χρήστο Τζόλη; Η Κλαμπ Μπριζ είναι έτοιμη να σηκώσει το πρωτάθλημα στο Βέλγιο.

Ένα γεγονός που το «οφείλει» σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στον Έλληνα εξτρέμ.

Τα όσα κάνει είναι «μαγικά» και τον τελευταίο καιρό έχει πάρει «φωτιά» για τα καλά.

Christos Tzolis – Champions’ Play-Offs ‘25-‘26: 𝘖𝘜𝘛 𝘖𝘍 𝘛𝘏𝘐𝘚 𝘞𝘖𝘙𝘓𝘋🤯 pic.twitter.com/FOQBPh5YSu — Bruges Pulse (@TheBrugesPulse) May 17, 2026

Μετράει 12 συνεχόμενα ματς που έχει τουλάχιστον ένα γκολ ή μία ασίστ, ενώ απέναντι στην Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (17/05, 5-0) ήταν ΜΥΘΙΚΟΣ!

Είχε ένα γκολ, τρεις ασίστ και συνολική βαθμολογία στο Sofascore 10! Δηλαδή, έκανε την «τέλεια εμφάνιση»!

Και όχι μόνο αυτό, καθώς «πρωταγωνιστεί» σε πάρα πολλές «κορυφές» της Jupiler Pro League.

🇬🇷⚡️ Christos Tzolis (24) with a HAT-TRICK of assists + goal for Club Brugge today! 🤯



It was in a crucial title race match against Union St.Gilloise too.



Tzolis has 47 goal contributions in 50 appearances for Club Brugge this season. Incredible output. 🪄 pic.twitter.com/nlryv4Rz13 — EuroFoot (@eurofootcom) May 17, 2026

Τα ΜΑΓΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΑ του Χρήστου Τζόλη

Αρχικά, ο Χρήστος Τζόλης είναι ο κορυφαίος σκόρερ, αλλά και «δημιουργός» του βέλγικου πρωταθλήματος.

Τι σημαίνει αυτό; Ταυτόχρονα, είναι και ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές σε τέρματα!

Όμως, οι «κορυφές» δεν σταματούν εκεί καθώς τα νούμερά του εντυπωσιάζουν.

🇧🇪 Club Brugge 4-0 Union SG



⚽️ Goal: Tzolis (88') pic.twitter.com/UKU6OuXWDW — Flash Goalz (@FlashGoalz) May 17, 2026

Με τη… φόρα που έχει πάρει δεν θα γινόταν να μην μιλάμε για τον παίκτη με την υψηλότερη βαθμολογία στο Sofascore, αφού φτάνει κατά μέσο όρο το 7.63.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν κι άλλες διακρίσεις που έχουν την «υπογραφή» του.

Ο Χρήστος Τζόλης είναι πρώτος σε xAsists (14.27), πρώτος σε xGoals (17.04), πρώτος σε τελικές ανά ματς (3.4), πρώτος σε σουτ στον στόχο ανά παιχνίδι (1.2), πρώτος σε δημιουργία μεγάλων ευκαιριών (22) και πρώτος σε πάσες-κλειδιά ανά ματς (3.6)!

😍 l Christos Tzolis est juste INARRETABLE …



⚽️ 20 buts

🅰️ 27 assists



Le Grec a marqué un but et inscrit 3 assists contre l'USG ce dimanche



📸 Club Brugge pic.twitter.com/fNXtVkO11S — Ma Pro League (@MaProLeague) May 17, 2026

Δηλαδή, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ έχει 10 διαφορετικές «κορυφές» στην Jupiler Pro League!

Σε μια σεζόν ονειρική για τον Έλληνα εξτρέμ και ποιος ξέρει πού θα σταματήσει;