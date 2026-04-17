Με τη νίκη κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, η ΑΕΚ κατέρριψε ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ 49 ετών.

Η ΑΕΚ πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως με το 3-1 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο (16/04) στη Νέα Φιλαδέλφεια έμεινε εκτός ημιτελικών του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έφτασε κοντά σε έναν άθλο. Πέτυχε τρία γκολ, ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα στη Μαδρίτη, αλλά το τέρμα που πέτυχε ο Παλαθόν χάρισε στους Ισπανούς την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Πάντως, με τη συγκεκριμένη νίκη, η ΑΕΚ κατέρριψε ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ της, που κρατούσε για 49 χρόνια!

Συγκεκριμένα, πέτυχε τις περισσότερες νίκες της σε κυρίως φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ξεπερνώντας όσες είχε πετύχει η ομάδα του 1977!

Το «κλικ» της βραδιάς: Οι παίκτες της Ράγιο «υποκλίθηκαν» στον άθλο της ΑΕΚ! (video) Η αξιέπαινη κίνηση των παικτών της Ράγιο Βαγιεκάνο, που θέλησαν να δείξουν τον σεβασμό τους για την προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου:

«Η ΑΕΚ το πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε να επαναλάβει τον άθλο του 1977. Έσπασε όμως απόψε ένα ρεκόρ που κρατούσε από εκείνη την τεράστια πορεία!

Πέντε νίκες στη διάρκεια της κυρίως ευρωπαϊκής σεζόν (χωρίς τα προκριματικά) είχε να κάνει η ΑΕΚ από την περίοδο 1976-77!

Ποτέ άλλοτε μέχρι εφέτος!

Μια επίδοση που κρατούσε κοντά 50 χρόνια!

Μια επίδοση που την ισοφάρισε η ΑΕΚ στο 0-4 με την Τσέλιε και την κατέρριψε απόψε με την έκτη ευρωπαϊκή νίκη στην κυρίως σεζόν χωρίς τις τρεις στα προκριματικά του καλοκαιριού!

Ενα ακόμα ρεκόρ μίας ιδιαίτερα αξιόλογης ευρωπαϊκής πορείας που ολοκληρώθηκε απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια!».