Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Media Consultant και Advisor στο Executive Office της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, «δείχνει» πώς η ΑΕΚ βρέθηκε από τα Play Offs του Conference League, στην 3η θέση στο «άψε-σβήσε»!

H AEK άργησε να πατήσει το «γκάζι» απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (18/12, 2-3). Όμως, όταν το έκανε δεν την… έπιανε κανείς!

Στο 59ο λεπτό και με τους Ρουμάνους να παίρνουν «κεφάλι» στο σκορ με δύο γκολ, όλα έδειχναν πως η «Ένωση» θα είναι στα Play Offs. Ωστόσο, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς είχαν αντίθετη άποψη!

«Από μένα, τον Ντομαγκόι Βίντα» Άλλος 36αρης, υπό αυτές τις συνθήκες, θα άφηνε τις υπόλοιπες «δουλειές» του ματς στους «μπροστά», όχι όμως ο Ντομαγκόι Βίντα.

Οι Ντομαγκόι Βίντα μείωσε και οι Ντέρεκ Κουτέσα και Λούκα Γιόβιτς «έπιασαν» δουλειά στα… χασομέρια και υπέγραψαν μία μυθική ανατροπή!

Σε ένα ματς, που κατά τη διάρκειά του, οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν ελάχιστες φορές στην 8άδα! Κι όμως, ο Media Consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, δημοσίευσε ένα βίντεο 25 δευτερολέπτων στον προσωπικό του λογαριασμό, που δείχνει όλη την «πορεία» της ΑΕΚ ανά 5 λεπτά, στην τελευταία αγωνιστική του Conference League!

Η ΑΕΚ στον τελικό του Conference; Αυτές είναι οι πιθανότητες! Πόσες πιθανότητες θεωρεί ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data πως έχει η ΑΕΚ, για να φτάσει έως και τον τελικό του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς από την πρώτη «σέντρα», μέχρι και το 25ο λεπτό των ματς είχε την απευθείας πρόκριση στο χέρι της.

Από το 30’ μέχρι και 40’ «έπεσε» στο «9», για να ανέβει μία θέση στις καθυστερήσεις των πρώτων ημιχρόνων, αλλά να πάει ξανά στην 9η θέση στο σφύριγμα της ανάπαυλας.

Έπειτα ακολούθησε ένα διάστημα με πολλά «σκαμπανεβάσματα». Ήρθε ή ώρα να φτάσουμε στο 65ο λεπτό, όπου η ΑΕΚ έδειχνε να «μένει» εκτός Play Offs, καθώς είχε σταθεροποιηθεί στις θέσεις 9-10!

Kι αυτό, γιατί με το που φτάσαμε στις καθυστερήσεις η «Ένωση», για να κάνει ένα εντυπωσιακό «άλμα». Από την 9η έφτασε στην 3η θέση, η οποία ήταν και η τελική της! Ένα ολόκληρο ταξίδι μέσα σε μόνο 25 δευτερόλεπτα και ένα μονάχα βίντεο.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την «πορεία» της ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική του Conference League: