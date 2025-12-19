Άλλος 36αρης, υπό αυτές τις συνθήκες, θα άφηνε τις υπόλοιπες «δουλειές» του ματς στους «μπροστά», όχι όμως ο Ντομαγκόι Βίντα.

Εκείνο το «9αρι» της Κραϊόβα, πόσο ταλαιπώρησε και την ΑΕΚ και ειδικά, τον Βίντα. Βέβαια, σκεφτείτε πως μέσα σε 7 ημέρες έχει παίξει 2,5 ματς.

Άλλος 36αρης, υπό αυτές τις συνθήκες, θα εστίαζε στα… δικά του και θα άφηνε τις υπόλοιπες «δουλειές» του ματς, στους «μπροστά».

Κάποιος άλλος. Όχι ο Βίντα.

Μία φορά τυχαίνει. Δύο φορές, ίσως. Τρεις φορές, όμως;

Η κεφαλιά-ριμπάουντ με τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, το γκολ ισοφάρισης απέναντι στον Άγιαξ (που ήταν «χρυσάφι» τότε) και τώρα, το έπος του απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα.

Άλλες βραδιές, άλλες συνθήκες, άλλος Βίντα, ίδια επιρροή. Κι αν μείνει κανείς μόνο στο γκολ ή στο κερδισμένο πέναλτι, θα είναι άδικο.

Αυτός σώζει την ΑΕΚ από το 0-3 πιθανότατα, λίγο πριν μειώσει με κεφαλιά. Αυτός, με την κινησιολογία του, δείχνει σε συμπαίκτες και κερκίδα τον δρόμο. Αυτός γίνεται επικίνδυνος ως σέντερ φορ, απειλώντας στο τέλος πριν κερδίσει το πέναλτι με την εμπειρία του.

Έτσι, ο Ντομαγκόι Βίντα «έφερε» τα Χριστούγεννα νωρίτερα: και για την ΑΕΚ, και για τον γιο του.

Γιατί στο φινάλε, αν κάτι μένει από τη βραδιά για τον ίδιο, δεν είναι ούτε το γκολ, ούτε το κερδισμένο πέναλτι.

Είναι τα συναισθήματα που χάρισε στον γιο του και απεικονίστηκαν σε ένα σπουδαίο φωτογραφικό κλικ, με μια νοερή υπογραφή από κάτω: «Από μένα, τον Ντομαγκόι Βίντα».