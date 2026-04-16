Η αξιέπαινη κίνηση των παικτών της Ράγιο Βαγιεκάνο, που θέλησαν να δείξουν τον σεβασμό τους για την προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, «άγγιξε» μία τεράστια ανατροπή κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, όμως με το 3-1 (16/04) δεν μπόρεσε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έφτασε κοντά σε έναν άθλο. Πέτυχε τρία γκολ, ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα στη Μαδρίτη, αλλά το τέρμα που πέτυχε ο Παλαθόν χάρισε στους Ισπανούς την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Πάντως, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, οι παίκτες της ΑΕΚ γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στη «φλεγόμενη» Allwyn Arena, ο οποίος αναγνώρισε την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε, για να φτάσει σε μία επική ανατροπή.

Ωστόσο, εξίσου αξιέπαινη ήταν και η κίνηση από τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Ράγιο Βαγιεκάνο, που σταμάτησαν να χειροκροτούν για μερικά λεπτά τον κόσμο τους, που βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, ώστε να χειροκροτήσουν τους παίκτες της ΑΕΚ, που περνούσαν από μπροστά τους.

Θέλησαν με τον τρόπο αυτό, να δείξουν τον σεβασμό τους για τον άθλο τον οποίο «άγγιξε» ο αντίπαλός τους.

