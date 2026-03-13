Η ΑΕΚ συνεχίζει την εκπληκτική πορεία της στο Conference League, με τους αριθμούς της στην επίθεση να «ζαλίζουν»!

H AEK πραγματοποίησε την τέλεια εμφάνιση απέναντι στην Τσέλιε (12/03, 0-4) για τους «16» του Conference League!

Σκόραρε τέσσερις φορές, θα μπορούσε περισσότερες και θα πρέπει να πάνε όλα «στραβά» για να μην είναι στα προημιτελικά.

Το ματς απέναντι στους Σλοβένους, ήταν ακόμα μία «υπενθύμιση» πως η «Ένωση» διανύει μία εξαιρετική σεζόν στην Ευρώπη.

Ποιο είναι το δυνατό της «χαρτί»; Τα όσα κάνει στην επίθεση, αφού πετάει «φωτιές»! Άλλωστε, τα στατιστικά της λένε όλη την «αλήθεια», με μονάχα μία ματιά.

Η ΑΕΚ πετάει «φωτιές» στο Conference League

Να ξεκινήσουμε με τα πιο απλά και να δούμε πως η ΑΕΚ μετράει -μέχρι στιγμής- 18 γκολ στην 3η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Δύο περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα, αφού Λεχ Πόζναν, Ράγιο Βαγεκάνο και Σαμσουνσπόρ έχουν 16 γκολ. Η αλήθεια είναι πως τα 18 τέρματα της «Ένωσης» θα μπορούσαν να ήταν ακόμα περισσότερα.

Κι αυτό, γιατί έχει πετάξει πολλές μεγάλες ευκαιρίες στα «σκουπίδια»! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει «φτιάξει» 35 μεγάλες ευκαιρίες, ενώ οι 10 από αυτές έχουν καταλήξει στα δίχτυα.

Η ΑΕΚ ήταν «σίφουνας» και ισοφάρισε ένα ευρωπαϊκό της ρεκόρ! Η ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Τσέλιε και ισοφάρισε ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ρεκόρ της!

Αριθμοί που την τοποθετούν στις θέσεις Νο.2 σε ό,τι αφορά τη δημιουργία, αλλά και αυτές που έχει «χάσει», πίσω μόνο από την Κρίσταλ Πάλας.

Παράλληλα, υπάρχει ακόμα μία πρωτιά, που σίγουρα η ΑΕΚ δεν θέλει να τη «βλέπει». Ποια είναι αυτή;

Οι παίκτες της «Ένωσης» σε εννέα διαφορετικές περιπτώσεις έχουν στείλει την μπάλα στο δοκάρι και μαζί με την Κρίσταλ Πάλας είναι οι πιο «άτυχες» ομάδες!

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ έχει ακόμα δύο κορυφές, που αφορούν τις τελικές της, αφού έχει κατά μέσο όρο 18.6 σουτ ανά ματς, ενώ 6.6 πηγαίνουν προς την εστία.

Πραγματικά μία «μηχανή» που παράγει φάσει, αλλά ταυτόχρονα έχει «εθιστεί» και στα γκολ στο Conference League.