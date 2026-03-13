Η ΑΕΚ συνεχίζει την πορεία της στο Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς «σκαρφαλώνει» σε σπουδαίες ευρωπαϊκές λίστες!

Ο Μάρκο Νίκολιτς από την πρώτη κιόλας σεζόν του στην ΑΕΚ, έχει φροντίσει να βάλει το όνομά του δίπλα σε προπονητές που άφησαν ιστορία στην ομάδα του!

Η «Ένωση» είναι από τώρα στα προημιτελικά του Conference League. Άλλωστε, για να αποκλειστεί θα πρέπει να τα κάνει όλα… λάθος απέναντι στην Τσέλιε, σε λίγες ημέρες.

Το 4-0 (12/03) της Σλοβενίας, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αντίδρασης στην πρώην ομάδα του Ιβάν Μαέφσκι.

Η ΑΕΚ ήταν «σίφουνας» και ισοφάρισε ένα ευρωπαϊκό της ρεκόρ! Η ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Τσέλιε και ισοφάρισε ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ρεκόρ της!

Μία νίκη για τους «κιτρινόμαυρους» που είχε και ιδιαίτερη σημασία για τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός «αθόρυβα» αρχίζει να «σκαρφαλώνει» σε ιστορικές λίστες και πλέον μπροστά του έχει ακόμα μία «αποστολή».

Την ίσως πιο δύσκολη, που θα μπορούσε να συναντήσει, αφού το Νο.1 δεν έχει αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια.

Η νίκη-ορόσημο της ΑΕΚ & ο Νίκολιτς που «σκαρφαλώνει»

Απέναντι στην Τσέλιε (12/03, 0-4), η ΑΕΚ πέτυχε την όγδοη φετινή της ευρωπαϊκή νίκη, αν μετρήσουμε και τα προκριματικά. Αριθμός-ρεκόρ μέσα σε μονάχα μία σεζόν!

Αν πούμε πως η θέση στα προημιτελικά είναι «κλειδωμένη», τότε η «Ένωση» θα έχει την ευκαιρία να φτάσει μέχρι και τις 13 νίκες, αν κάνει το «απόλυτο», μέχρι και τον τελικό.

Αυτή η πορεία έχει «αναγκάσει» τον Μάρκο Νίκολιτς να «βάζει» πίσω του και προπονητές, που έχουν γράψει ιστορία στην ΑΕΚ.

Πλέον, με οκτώ νίκες είναι στη θέση Νο.2 των προπονητών των «κιτρινόμαυρων», αφού «ξεπέρασε» τους Φερνάντο Σάντος και Φράντισεκ Φάντροκ που είχαν επτά!

Προφανώς και τη σημερινή εποχή είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί αυτό, αφού υπάρχουν περισσότεροι αγώνες. Ωστόσο, από μόνος του αυτός ο αριθμός είναι εντυπωσιακός.

Το Νο.1, λίγο-πολύ όλοι μπορούμε να καταλάβουμε σε ποιον ανήκει. Με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς να μετράει 18 ευρωπαϊκές νίκες στον πάγκο της ΑΕΚ.

Όμως, με μία μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Μάρκο Νίκολιτς, αφού τους «χωρίζουν» 50 αγώνες!