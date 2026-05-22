O Ολυμπιακός περιμένει την Άστον Βίλα, ώστε να γνωρίζει αν θα «γλυτώσει» έναν προκριματικό γύρο στο Champions League.  

Τα «λιοντάρια» κατέκτησαν το Europa League και αν είναι στην πρώτη 4άδα της Premier League θα φέρουν νέα δεδομένα.  

Οι Πειραιώτες, με τη δεύτερη θέση στη Stoiximan Super League, έχουν «κλειδώσει» και την είσοδό τους στον δεύτερο προκριματικό γύρο των «αστεριών».  

Παρ’ όλα αυτά, αν η Άστον Βίλα πάρει έναν βαθμό στην τελευταία αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος ή η Λίβερπουλ δεν κερδίσει τότε θα είναι στον τρίτο.  

Και μάλιστα, θα είναι στους ισχυρούς έχοντας ένα πιο «βατό εμπόδιο», για να πάρει την πρόκριση στα Play Offs. 

Γιατί έγινε αυτό; «Εξαιτίας» της Κλαμπ Μπριζ! Η ομάδα του Χρήστου Τζόλη κατέκτησε το πρωτάθλημα και «έστειλε» την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ στον «δρόμο» του Ολυμπιακού.  

Αυτό ωφελεί τους Πειραιώτες, αφού έχουν μεγαλύτερο συντελεστή και δεν θα πρέπει να ανησυχούν, για το αν θα είναι στους ισχυρούς ή τους ανίσχυρους.  

Προφανώς, το ίδιο σενάριο ισχύει και αν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο και πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. 

Γιατί ο Ολυμπιακός «χαμογελάει» με το Europa League της Άστον Βίλα & τι «περιμένει»

Η Άστον Βίλα πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League και ο Ολυμπιακός σε λίγες μέρες θα γνωρίζει αν θα «γλυτώσει» έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League!

Πώς σχηματίζεται ο τρίτος προκριματικός χωρίς το rebalancing

Ισχυροί: 

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 84.000 

Λιόν 65.750 

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπόντο Γκλιμτ 64.000 

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τον Ολυμπιακό – 62.250 

Aνίσχυροι: 

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε 57.750 

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 48.000 

Σπάρτα Πράγας – 38.250 

Ναϊμέχεν 13.585 

Πώς σχηματίζεται ο τρίτος προκριματικός χωρίς το rebalancing:

Ισχυροί: 

Λιόν 65.750 

Μπόντο Γκλιμτ 64.000 

Ολυμπιακός – 62.250 

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε 57.750 

Aνίσχυροι: 

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 48.000 

Σπάρτα Πράγας – 38.250 

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Στουρμ Γκρατς 28.000 

Ναϊμέγκεν 13.585 