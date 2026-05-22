O Ολυμπιακός περιμένει την Άστον Βίλα, ώστε να γνωρίζει αν θα «γλυτώσει» έναν προκριματικό γύρο στο Champions League.
Τα «λιοντάρια» κατέκτησαν το Europa League και αν είναι στην πρώτη 4άδα της Premier League θα φέρουν νέα δεδομένα.
Οι Πειραιώτες, με τη δεύτερη θέση στη Stoiximan Super League, έχουν «κλειδώσει» και την είσοδό τους στον δεύτερο προκριματικό γύρο των «αστεριών».
Παρ’ όλα αυτά, αν η Άστον Βίλα πάρει έναν βαθμό στην τελευταία αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος ή η Λίβερπουλ δεν κερδίσει τότε θα είναι στον τρίτο.
Και μάλιστα, θα είναι στους ισχυρούς έχοντας ένα πιο «βατό εμπόδιο», για να πάρει την πρόκριση στα Play Offs.
Γιατί έγινε αυτό; «Εξαιτίας» της Κλαμπ Μπριζ! Η ομάδα του Χρήστου Τζόλη κατέκτησε το πρωτάθλημα και «έστειλε» την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ στον «δρόμο» του Ολυμπιακού.
Αυτό ωφελεί τους Πειραιώτες, αφού έχουν μεγαλύτερο συντελεστή και δεν θα πρέπει να ανησυχούν, για το αν θα είναι στους ισχυρούς ή τους ανίσχυρους.
Προφανώς, το ίδιο σενάριο ισχύει και αν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο και πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Πώς σχηματίζεται ο τρίτος προκριματικός χωρίς το rebalancing:
Ισχυροί:
Σπόρτινγκ Λισαβόνας 84.000
Λιόν 65.750
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπόντο Γκλιμτ 64.000
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τον Ολυμπιακό – 62.250
Aνίσχυροι:
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε 57.750
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 48.000
Σπάρτα Πράγας – 38.250
Ναϊμέχεν 13.585
Πώς σχηματίζεται ο τρίτος προκριματικός χωρίς το rebalancing:
Ισχυροί:
Λιόν 65.750
Μπόντο Γκλιμτ 64.000
Ολυμπιακός – 62.250
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε 57.750
Aνίσχυροι:
Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 48.000
Σπάρτα Πράγας – 38.250
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Στουρμ Γκρατς 28.000
Ναϊμέγκεν 13.585