Πιστός στη φιλοσοφία του εμφανίστηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του, παραμονή της πολύ σπουδαίας συνάντησης του Ολυμπιακού με την Ρεάλ.

Αν κάτι χαρακτηρίζει τον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το οποίο γίνεται όλο και πιο έντονο – όπως είναι λογικό – όσο περνιέται στο DNA της ομάδας και μεγαλώνει το διάστημα που το… δουλεύει ο ίδιος ο Βάσκος τεχνικός, είναι το «εμείς και όχι οι άλλοι». Από εκεί ξεκινάει κάθε ανάλυση, κάθε επεξήγηση, κάθε βίντεο, κάθε δήλωση. Και δεν αλλάζει ούτε στην όψη της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ακόμα και με την πιθανότητα ενός διασυρμού, όπως ήρθε εν τέλει από την Μπαρτσελόνα με το «αν» της αποβολής, να μην έχει φύγει ακόμα. Και αυτό πρέπει να του το αναγνωρίσουν όλοι.

Οι Πειραιώτες έχουν ραντεβού με την ιστορία το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου θα υποδεχθούν τη «Βασίλισσα». Το μέγεθος της οποίας φυσικά και παραδέχθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην προκαθορισμένη Συνέντευξη Τύπου, δίχως όμως να σταθεί σε αυτό.

Ούτε στην πληθώρα δημοσιευμάτων στην Ισπανία για τις απουσίες και τα εσωτερικά ζητήματα των «Blancos». Ο Ολυμπιακός φοράει ξανά τα γιορτινά του για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι από κάθε άποψη, το οποίος όμως ο Μεντιλίμπαρ προσεγγίζει όπως κάθε άλλο.

Αναλυτικότερα τα όσα ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού που απάντησε στις ερωτήσεις των παρευρισκόμενων…

Για τις απουσίες της Ρεάλ: «Είναι άλλο αυτό που γράφεται στα Μέσα και άλλο αυτό που ξέρουμε εμείς. Δεν έχει καμία σημασία. Όποιοι παίκτες και να είναι μέσα, δεν θα μας χαρίσουν τίποτα».

Για την κατάσταση της ομάδας: «Νομίζω πώς είμαστε καλά. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι με την PSV. Να εστιάσουμε στη συγκέντρωση διότι αυτές οι ομάδες έχουν τόσο καλούς παίκτες που δεν χρειάζεται να παίζουν καλά και που ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα.»

Για την προσέγγιση: «Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι σχεδιάζει ο αντίπαλος. Θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε για να νικήσουμε. Εμείς θα κάνουμε αυτά που πιστεύουμε. Το κυριότερο είναι να είμαστε ο καλός μας εαυτός σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού».

Για το εάν έχει χαρακτήρα do or die ο αγώνας: «Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ζωή ή θάνατος. Εάν νικήσουμε θα έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες για τους ’24’ και εάν χάσουμε θα μειωθούν. Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας και εάν μας νικήσουν να είναι επειδή θα είναι καλύτεροι και όχι επειδή θα τους έχουμε δώσει την ευκαιρία να μας βλάψουν.»

Για τα εσωτερικά θέματα της Ρεάλ: «Όλα αυτά είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν . Είναι πράγματα που τα λύνουν εσωτερικά οι ομάδες. Ο Βινίσιους και ο Αλόνσο ξέρουν να τα διευθετήσουν. Λένε πώς δεν είναι καλά αλλά η Ρεάλ είναι πρώτη και ο Αλόνσο είναι ένας πολύ καλός προπονητής/»

Για τον Εμπαπέ και το γεγονός πως έχεο σταματήσει να σκοράρει: «Αφού έχει σταματήσει μακάρι να παραμείνει έτσι.»

Για την κριτική που ασκείται στον Αλόνσο: «Τον αμφισβητείτε εσείς ή γενικά; Δεν έχουμε τίποτα να τον συμβουλεύσουμε εάν είναι έτσι.»

Για τα ματς με τη Ρεάλ που έχει ζήσει: «Έχω νικήσει 2 φορές τη Ρεάλ αλλά έχω ξεχάσει πόσες φορές έχω χάσει, πάνω από 12 ή 14. Η Ρεάλ είναι η καλύτερη ομάδα. Θέλουμε να είμαστε άψογοι και να ελπίζουμε να μην κάνουν εκείνοι τη δουλειά τους τέλεια.»

Για την κατάσταση στη Ρεάλ: «Στη Ρεάλ όταν όλα δεν είναι τέλεια υπάρχει γκρίνια. Αλλά ξέρουν – όπως και εμείς – να διαχειρίζονται αυτήν την κατάσταση αλλά και την πίεση. Μέσα στην ομάδα της Ρεάλ δεν νιώθουν αυτήν την πίεση. Να ξέρουμε ότι όλο αυτό δεν θα επηρεάσει τη Ρεάλ. Να είμαστε οι καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο και να ελπίζουμε πώς η Ρεάλ δεν θα είναι η καλύτερη βερσιόν του εαυτού της».

Για τον αριθμό των νικών και ηττών του με τη Ρεάλ, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε πως…: «Η ιδέα του παιχνιδιού μου δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει σημασία εάν έχει χάσει από εμένα. Η Ρεάλ κερδίζει τα περισσότερα παιχνίδια με όποιον και να παίζει. Αυτό που έχει πιο μεγάλη σημασία είναι να διατηρήσουμε τη δική μας νοοτροπία.»

Όσον αφορά τη σύγκριση με άλλες χρονιές της Ρεάλ και τη σύγκριση με Αντσελότι και Αλόνσο: «Δεν νομίζω πώς έχει αλλάξει πολύ. Η Ρεάλ είναι πάντα η καλύτερη ομάδα, η πιο ποιοτική και με τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Είναι δουλειά του προπονητή που κρίνει το ποιοι θα παίζουν. Με τον Τσάμπι Αλόνσο περισσότεροι παίκτες παίρνουν την ευκαιρίες τους από τον πάγκο και αλλάζουν περισσότερο οι αποστολές. Δεν είχε χρόνο να δείξει όλα όσα θέλει να αλλάξει. Αλλά το στιλ παιχνιδιού δεν έχει αλλάξει.»

Για το πως περιμένει τη Ρεάλ, τόνισε ότι… «Μιας που η Ρεάλ έχει τους καλύτερους παίκτες μπορεί να κάνει ότι θέλει. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε. Εμείς σίγουρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε ότι αποφασίσει να κάνει. Εχει παίκτες που εάν αποφασίσουν να βγουν ψηλά και να μας πιέσουν θα μας απειλήσουν. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε το παιχνίδι μας.

Όποια Ρεάλ και να είναι, είναι η πιο καλή της Ευρώπης. Εάν κάνει τη δουλειά της καλά είναι σχεδόν αδύνατον να τη νικήσεις. Για αυτό εμείς θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο. Θα παίξουμε όπως έχουμε σκεφτεί. Εάν κάνουμε το παιχνίδι μας τότε όχι μόνο η Ρεάλ αλλά οποιαδήποτε ομάδα θα δυσκολευτεί.»

Για το πώς θα σταθεί αύριο η Ρεάλ αναφορικά με την άμυνά της και τις απουσίες που υπάρχουν εκεί: «Δεν έχει καμία σημασία που έχει τόσες απουσίες. Όποιος και να παίξει είναι παίκτης της Ρεάλ και είναι πολύ καλός. Όποια ομάδα και να σχεδιάστει θα είναι πολύ ανταγωνιστικοί με 4 αμυντικούς ή και 5. Για εμάς θα είναι σίγουρα δύσκολα να τους ανοίξουμε την άμυνα.»

Για το Champions League και την προτεραιότητα που υπάρχει όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Μεντιλίμπαρ σημείωσε ότι: «Για εμάς το Champions League είναι μία επιβράβευση. Η προτεραιότητα είναι το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να τα κατακτήσουμε. Θα ήταν ένα θαύμα θα κατακτούσαμε τη διοργάνωση. Δεν πάμε εκεί για να ακούσουμε απλά τον ύμνο και τη μουσική. Θέλουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται.»