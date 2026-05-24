Τελικά, το ευρωπαϊκό «ταξίδι» του Ολυμπιακού για την επόμενη σεζόν θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League!
Οι Πειραιώτες κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στη Stoiximan Super League, πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
Αυτό τους δίνει την ευκαιρία, να παλέψουν για τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία τους στα «αστέρια».
Το έργο τους έγινε λίγο πιο εύκολο, χάρη στην Άστον Βίλα, ενώ αυτόματα «κλείδωσαν» και την ευρωπαϊκή τους συνέχεια, ακόμα και να μην πάρουν ούτε μία πρόκριση.
Το πώς; Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Οι «villans», μετά από 30 ολόκληρα χρόνια, κατέκτησαν τον πρώτο τους τίτλο, αφού κέρδισαν στον τελικό του Europa League τη Φράιμπουργκ (20/05, 0-3).
Επομένως, «κλείδωσαν» και την παρουσία τους στη League Phase του επόμενου Champions League.
Ωστόσο, αυτό έγινε και μέσω της Premier League. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι μπόρεσε να «σφραγίσει» την πρώτη 4άδα την τελευταία αγωνιστική.
Γι’ αυτό και θα έχουμε το rebalancing, που φέρνει νέα δεδομένα στα προκριματικά. Αρχικά, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα παίξει απευθείας στη League Phase του Champions League.
Την ίδια ώρα, Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός «χαμογελούν», καθώς με τον συντελεστή τους «κέρδισαν» έναν προκριματικό γύρο!
Και όχι μόνο αυτό, καθώς θα είναι και στους ισχυρούς της διοργάνωσης, με την Κλαμπ Μπριζ να «βοηθάει» σε αυτό το γεγονός.
Πώς σχηματίζεται ο τρίτος προκριματικός με το rebalancing:
Ισχυροί:
Λυών 65.750
Μπόντο Γκλιμτ 64.000
Ολυμπιακός – 62.250
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε 57.750
Aνίσχυροι:
Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 48.000
Σπάρτα Πράγας – 38.250
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Στουρμ Γκρατς 28.000
Ναϊμέγκεν 13.585