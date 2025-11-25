Ο Τιμπό Κουρτουά τέθηκε νοκ-άουτ από το ματς με τον Ολυμπιακό. Ποιος θα τον αντικαταστήσει και ποια η «σχέση» του με έναν «ερυθρόλευκο»;

Ο Τιμπό Κουρτουά δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί την εστία της Ρεάλ Μαδρίτης, στο ματς με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Βέλγος γκολκίπερ, όπως ενημέρωσε επίσημα η «Βασίλισσα», διαγνώστηκε με ιογενή γαστρεντερική λοίμωξη και έτσι, δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο φαληρικό γήπεδο.

«Μετά από εξετάσεις που διενεργήθηκαν σήμερα από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τιμπό Κουρτουά διαγνώστηκε με ιογενή γαστρεντερική λοίμωξη. Θα χάσει το ταξίδι στην Αθήνα. Η κατάστασή του θα παρακολουθείται στενά», ανέφερε χαρακτηριστικά η ενημέρωση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2025

Κάτω από τα δοκάρια, λοιπόν, θα βρεθεί ο Αντρέι Λούνιν. Ο 26χρονος τερματοφύλακας είναι εδώ και αρκετά χρόνια στους «μερένχες».

Μετακόμισε από τη Ζόρια στη Ρεάλ, έναντι 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, το καλοκαίρι του 2018. Ακολούθησαν κάποιοι δανεισμοί σε Λεγκανιές, Ρεάλ Βαγιαδολίδ και Οβιέδο, όμως από το 2020 και έπειτα, βρίσκεται σταθερά στη δυάδα των γκολκίπερ της Ρεάλ, έχοντας αγωνιστεί σε αρκετά ματς.

Ο «γνωστός» του Λούνιν στον Ολυμπιακό

Ο Αντρέι Λούνιν, όμως, θα συναντήσει και ένα γνώριμο πρόσωπο, απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο λόγος, φυσικά, για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Οι δύο τους γνωρίζονται μέσα από τη συμμετοχή τους στην Εθνική Ουκρανίας.

Μάλιστα, μετράνε μαζί στο χορτάρι 11 παιχνίδια συνολικά. Σε αυτά, έχουν 6 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες.

Σίγουρα, θα έχουν αρκετά να πουν πριν την έναρξη της αναμέτρησης στο «Γ. Καραϊσκάκης».