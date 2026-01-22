Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν άτυχος και είδε ένα δικό του «τρελό» σερί να λαμβάνει «τέλος» απέναντι στη Γιουβέντους (21/01, 2-0).

H Μπενφίκα είναι στα… σχοινιά, καθώς για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League «ψάχνει» ένα «θαύμα».

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, μπορεί να κέρδισε στην 5η και στην 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Κι αυτό, γιατί ηττήθηκε από τη Γιουβέντους (21/01, 2-0) για την προτελευταία «στροφή» και πλέον έχει μονάχα έξι βαθμούς στο «σακούλι» της.

Σε ένα ματς, που ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν πάρα πολύ άτυχος και είδε να μπαίνει «τέλος» σε ένα «τρελό» του σερί.

Στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης και με το σκορ στο 2-0 υπέρ των Ιταλών, οι «Αετοί της Λισαβόνας» κέρδισαν πέναλτι.

Από την πρώτη στιγμή, ο Έλληνας επιθετικός πήρε την μπάλα, καθώς είναι ο «εκτελεστής» της ομάδας του. Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν ήταν η ιδανική, καθώς γλίστρησε, λίγο πριν εκτελέσει, με αποτέλεσμα η μπάλα να πάει πολλά μέτρα άουτ.

Ένα χαμένο πέναλτι για τον Βαγγέλη Παυλίδη και μία συνθήκη, που μόνο συχνή δεν είναι, τόσο για την Μπενφίκα, όσο και για τον 27χρονο επιθετικό!

Το γιατί; Αρκεί να ρίξουμε μία ματιά στο Transfermarkt και να δούμε, όλα τα πέναλτι, που έχει εκτελέσει σε κανονική διάρκεια αγώνα.

Σε 25 προσπάθειες ο επιθετικός των Πορτογάλων έχει μονάχα τρία χαμένα πέναλτι, μετά από αυτό στην 7η αγωνιστική του Champions League. Με λίγα λόγια, έχει ποσοστό ευστοχίας που «αγγίζει» το 90% (88%)!

Ωστόσο, ποιο είναι το πιο απίθανο αυτής της υπόθεσης; Αρκεί να δούμε, πότε είχε αστοχήσει τελευταία φορά σε πέναλτι.

Θα πρέπει να γυρίσουμε επτά χρόνια πίσω, μιας και το 2019 ήταν οι μοναδικές φορές, που είχε συμβεί κάτι ανάλογο, όταν φορούσε τη φανέλα της Βίλεμ!

Από τότε, «έτρεχε» ένα απίστευτο σερί 19 εύστοχων εκτελέσεων, μέχρι που ήρθε η αναμέτρηση απέναντι στη Γιουβέντους (21/01, 2-0).

Δείτε ΕΔΩ όλες τις εκτελέσεις πέναλτι του Βαγγέλη Παυλίδη.