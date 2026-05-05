Η Ατλέτικο Μαδρίτης έρχεται αντιμέτωπη με ένα τρομερό σερί της Άρσεναλ, κόντρα σε ισπανικές ομάδες.

Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται στο Λονδίνο (05/05, 22:00), με φόντο ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League.

Μετά το ισόπαλο 1-1 στη Μαδρίτη, οι δύο ομάδες έχουν αφήσει ορθάνοιχτους λογαριασμούς, στην προσπάθεια που κάνουν για τη διεκδίκηση της κούπας με τα «μεγάλα αυτιά».

Παρ’ όλα αυτά, οι «ροχιμπλάνκος» χρειάζεται να δώσουν τέλος σε ένα τρομερό σερί που «τρέχει» η ομάδα του Αρτέτα, απέναντι σε ισπανικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, η Άρσεναλ παραμένει αήττητη κόντρα σε συλλόγους από την Ισπανία, στις τελευταίες 8 συναντήσεις της!

Για την ακρίβεια, μετρούσε 7 διαδοχικές νίκες, μέχρι να έρθει το ισόπαλο αποτέλεσμα στον πρώτο ημιτελικό μεταξύ των δύο ομάδων, στη Μαδρίτη.

Η τελευταία φορά που οι «κανονιέρηδες» ηττήθηκαν από ισπανική ομάδα ήταν πίσω στο 2016, όταν είχαν διασταυρωθεί με την Μπαρτσελόνα, στη φάση των «16» του Champions League.

Έτσι, λοιπόν, προκειμένου η Ατλέτικο να πάρει την πρόκριση, χωρίς τουλάχιστον να χρειαστεί τη διαδικασία των πέναλτι, θα πρέπει να βάλει «στοπ» στο αήττητο σερί των Λονδρέζων.

Αναλυτικά, το εντυπωσιακό σερί της Άρσεναλ:

Σεβίλλη-Άρσεναλ 1-2

Άρσεναλ-Σεβίλλη 2-0

Τζιρόνα-Άρσεναλ 1-2

Άρσεναλ-Ρεάλ Μαδρίτης 3-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Άρσεναλ 1-2

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-2

Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

Ατλέτικο Μαδρίτης-Άρσεναλ 1-1