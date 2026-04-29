Σίγουρα, θα κάνουμε αρκετό καιρό να «ξεχάσουμε» το Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου (28/04, 5-4). Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και στον Λουίς Ενρίκε που πέτυχε κάτι ξεχωριστό στο Champions League!

Μόνο και μόνο, αν δούμε τον πίνακα του σκορ στο Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου (28/04, 5-4), θα καταλάβουμε γιατί μιλάμε για ένα από τα καλύτερα ματς στην ιστορία του Champions League!

Σε έναν ημιτελικό που έμεινε στην ιστορία, αφού οι δύο ομάδες δεν έλεγαν να σταματήσουν να σκοράρουν. Τα γκολ «έπεφταν» σαν… βροχή, το θέαμα ήταν ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ και στο τέλος είχαμε ένα παιχνίδι που σίγουρα δύσκολα θα ξεχάσουμε.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον Λουίς Ενρίκε, αφού για εκείνον θα είναι για πάντα μία αναμέτρηση-ορόσημα της καριέρας του.

Ο λόγος; Ο Ισπανός τεχνικός στο ματς των ρεκόρ μπόρεσε να βρει λίγο «χώρο» και να «γράψει» τη δικιά του ιστορία!

Μόνο ένα χαρμόσυνο νέο μπορεί να είναι για έναν προπονητή, όταν φτάνει τις 50 νίκες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Πόσω μάλλον, όταν αυτό συμβαίνει και σε χρόνο… μηδέν! Όταν ακούμε τέτοια στατιστικά, συνήθως στο «μυαλό» μας πηγαίνουν προπονητές, όπως: ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο Κάρλο Αντελότι ή και ο Ζινεντίν Ζιντάν.

Ωστόσο, αυτή η κορυφή ανήκει στον προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν! Ο Λουίς Ενρίκε απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (28/04, 5-4) πέτυχε την 50ή του νίκη στο Champions League.

Όμως, το πιο εντυπωσιακό είναι το πόσα ματς έπαιξε για να τα καταφέρει. Ο 55χρονος τεχνικός έζησε μονάχα το 77ο ματς της καριέρας του στα «αστέρια». Αριθμός-ρεκόρ, όταν μιλάμε για τόσες πολλές νίκες.

Luis Enrique becomes the 𝙛𝙖𝙨𝙩𝙚𝙨𝙩 manager to hit 50 Champions League wins, breaking Pep Guardiola’s record ✅ pic.twitter.com/zkneMKZnqn — LiveScore (@livescore) April 28, 2026

Ποιον «ξεπέρασε»; Τον Πεπ Γκουαρδιόλα, που είχε χρειαστεί 80 παιχνίδια στο Champions League, για να γίνει «50άρης»!

Μπορεί ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι να είχε αυτήν την «ιδιαίτερη πρωτιά». Όμως, τις τελευταίες ώρες έχει… περιοριστεί στη δεύτερη θέση.

Από έναν προπονητή που έκανε τις 50 νίκες «θέμα χρόνου»…