Ο Μικέλ Αρτέτα ήταν έξαλλος για μία απόφαση του διαιτητή, στην αναμέτρηση της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Άρσεναλ.

Ο Μικέλ Αρτέτα είχε αρκετά παράπονα από τη διαιτησία, στον πρώτο ημιτελικό του Champions League ανάμεσα στην Ατλέτικο και την Άρσεναλ (29/04, 1-1), στη Μαδρίτη.

Οι δύο ομάδες άφησαν «ανοιχτούς» λογαριασμούς εν όψει της ρεβάνς, όμως ο Ισπανός τεχνικός, μετά το φινάλε του αγώνα, άφησε ξεκάθαρες «αιχμές».

Συγκεκριμένα, ο Αρτέτα «φωνάζει» για το μαρκάρισμα του Χάντσκο στον Έζε στα τελευταία λεπτά, στο οποίο αν και αρχικά δόθηκε πέναλτι υπέρ της Άρσεναλ, στη συνέχεια ο διαιτητής άλλαξε την απόφασή του, έπειτα από on field review.

🎥 Was this a penalty on Eberechi Eze? 😬

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω, και που πραγματικά με αναστατώνει και με εξοργίζει, είναι πώς στο καλό μπορούσε να ανακληθεί το πέναλτι εναντίον του Έζε. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλάζει εντελώς την εξέλιξη στο ζευγάρι.

Είναι πολύ απλό, είναι καθαρό πέναλτι. Αν είναι πέναλτι, δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται να συμβουλευτείς τον VAR, γιατί πρέπει να το δεις 13 φορές, αυτό δεν είναι ξεκάθαρο λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρτέτα στο TNT Sports.