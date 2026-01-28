Ο Ολυμπιακός ψάχνει την πρόκριση στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ. Τα πιθανά σενάρια και τι χρειάζεται για να πάρει το «χρυσό» εισιτήριο για την επόμενη φάση του Champions League.

Ο Ολυμπιακός δίνει τη μεγάλη του «μάχη» στο Άμστερνταμ, απέναντι στον Άγιαξ (28/01, 22:00), προκειμένου να καταφέρει να βρεθεί στην επόμενη φάση του Champions League.

Μετά τη νίκη κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, οι Πειραιώτες έφτασαν τους 8 βαθμούς στη φετινή League Phase και έτσι, παρέμειναν ολοζώντανοι στο παιχνίδι της πρόκρισης, μέχρι και την τελευταία αγωνιστική.

Τι χρειάζεται, όμως, για να πάρει το «χρυσό» εισιτήριο για τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης;

Τα σενάρια πρόκρισης

Αρχικά, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός πάρει τη νίκη στην Ολλανδία εξασφαλίζει πιθανότατα και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Για την ακρίβεια, υπάρχει μόνο ένα ακραίο σενάριο, που τον θέτει εκτός συνέχειας, ακόμα και με νίκη.

Αυτό θα γίνει εάν νικήσει τον Άγιαξ και παράλληλα συμβούν τα παρακάτω: Η Γαλατάσαραϊ ΔΕΝ χάσει από τη Μάντσεστερ Σίτι, η Κάραμπαγκ κερδίσει τη Λίβερπουλ, η Μπιλμπάο κερδίσει τη Σπόρτινγκ, η Μονακό κερδίσει τη Γιουβέντους, η PSV την Μπάγερν, η Νάπολι κερδίσει την Τσέλσι με πάνω από δύο γκολ διαφορά και η Κοπεγχάγη κερδίσει την Μπαρτσελόνα με πάνω από τρία γκολ διαφορά.

Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για ένα εξαιρετικά απίθανο σενάριο.

Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που γνωρίσει την ήττα από τον Άγιαξ, μένει σχεδόν δεδομένα εκτός συνέχειας. Και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ένα ακραίο σενάριο, που ίσως τον κρατήσει εντός 24άδας.

Με ήττα στο Άμστερνταμ, ο Ολυμπιακός προκρίνεται εάν: Η Μπαρτσελόνα νικήσει την Κοπεγχάγη, η Μπόντο Γκλιμτ ΔΕΝ κερδίσει την Ατλέτικο, η Μπενφίκα ΔΕΝ κερδίσει τη Ρεάλ, η Μαρσέιγ νικήσει την Κλαμπ Μπριζ, η Τσέλσι κερδίσει τη Νάπολι με πάνω από ένα γκολ διαφορά (σ.σ. ή να ηττηθεί με ένα γκολ διαφορά και να πετύχει λιγότερα ή ίδια τέρματα από ότι ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία), η Σπόρτινγκ κερδίσει την Μπιλμπάο με πάνω από δύο γκολ διαφορά, η Πάφος ΔΕΝ κερδίσει τη Σλάβια Πράγας, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ΔΕΝ κερδίσει την Αταλάντα.

Όλα αυτά πρέπει να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα, ώστε να μπορέσει να προκριθεί ο Ολυμπιακός στα playoffs του Champions League.

Ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται τη «συνταγή» Λεβερκούζεν, με μία μικρή διαφοροποίηση Η πιθανή ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άγιαξ, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το ενδεχόμενο ισοπαλίας

Τι ισχύει τώρα για το ενδεχόμενο της ισοπαλίας; Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί πως το πρώτο κριτήριο στην περίπτωση της ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων, ενώ έπειτα έρχεται η καλύτερη επίθεση.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί με ισοπαλία κόντρα στον Άγιαξ, εάν συμβούν τα παρακάτω: Η Σπόρτινγκ να κερδίσει την Μπιλμπάο, η Ατλέτικο να μην χάσει από την Μπόντο Γκλιμτ, η Μπαρτσελόνα να μην χάσει από την Κοπεγχάγη, η Ρεάλ να μην χάσει από την Μπενφίκα, η Μαρσέιγ να μην χάσει από την Κλαμπ Μπριζ, η Τσέλσι να κερδίσει τη Νάπολι (σ.σ. ή να φέρει ισοπαλία πετυχαίνοντας ίδια ή λιγότερα γκολ από ότι ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία), η Αταλάντα να μην χάσει από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με πάνω από τέσσερα γκολ διαφορά, η Μπάγερν να κερδίσει την Αϊντχόβεν, η Σλάβια Πράγας να μην χάσει από την Πάφο με πάνω από ένα γκολ διαφορά, η Βιγιαρεάλ να κερδίσει με δύο ή περισσότερα γκολ την Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Γιουβέντους να κερδίσει τη Μονακό.

Από τα παραπάνω 11 αποτελέσματα, πρέπει να έρθουν τουλάχιστον τα επτά, ώστε να προκριθεί με ισοπαλία.