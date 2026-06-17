Σιγά-σιγά αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο, σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων στα προκριματικά Ευρώπης.
Η ΑΕΚ είναι πιο «χαλαρή» από όλες, καθώς θα ξεκινήσει το ταξίδι της από τα Play Offs του Champions League. Αυτό σημαίνει, ότι θα χρειαστεί μονάχα μία πρόκριση, ώστε να είναι στη League Phase.
Aυτό που δεν γνωρίζει η «Ένωση» είναι σε ποιο γκρουπ δυναμικότητας θα είναι, αλλά και ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει.
Ως προς τον αντίπαλό της θα αργήσουμε να μάθουμε, αφού στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση που θα τα ξεκαθαρίσει όλα.
Παρ’ όλα αυτά, πιο σύντομα θα γνωρίζει αν θα είναι στους ισχυρούς ή τους ανίσχυρους, με την κλήρωση του δεύτερου προκριματικού να «παίζει» μεγάλο ρόλο.
Κι αυτό, γιατί η ΑΕΚ θέλει τουλάχιστον έναν αποκλεισμό, από τέσσερα συγκεκριμένα ζευγάρια που προέκυψαν πριν από λίγο.
Η «Ένωση» θα μπορέσει να είναι στους ισχυρούς των Play Offs του Champions League, αν o Ερυθρός Αστέρας αποκλειστεί από τον νικητή του Τρε Φιόρι – Λαρν. Αν η Ντιναμό Ζάγκρεμπ μείνει εκτός από την Τουν. Ή αν η Λεχ Πόζναν αποκλειστεί απ’ την Άαρχους ή αν η Σλόβαν Μπρατισλάβας χάσει από τον νικητή του Φλόρα Ταλίν – Ιμπέρια.
Αν συμβεί τουλάχιστον ένα από αυτά τα σενάρια, τότε η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς και θα έχει έναν πιο… βατό αντίπαλο στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγες εβδομάδες. Στο αντίθετο σενάριο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στους ανίσχυρους.
Τα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, μονοπάτι πρωταθλητών:
- Ερυθρός Αστέρας – Τρε Φιόρι / Λαρν
- Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Τουν
- Λεχ Πόζναν – Άαρχους
- Σλόβαν – Φλόρα Ταλίν / Ιμπέρια