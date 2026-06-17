Η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions Legaue έλαβε «τέλος» και πλέον η ΑΕΚ «κοιτάζει», ώστε να μπορέσει να είναι στους ισχυρούς των Play Offs.

Σιγά-σιγά αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο, σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων στα προκριματικά Ευρώπης.

Η ΑΕΚ είναι πιο «χαλαρή» από όλες, καθώς θα ξεκινήσει το ταξίδι της από τα Play Offs του Champions League. Αυτό σημαίνει, ότι θα χρειαστεί μονάχα μία πρόκριση, ώστε να είναι στη League Phase.

Aυτό που δεν γνωρίζει η «Ένωση» είναι σε ποιο γκρουπ δυναμικότητας θα είναι, αλλά και ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει.

🚨 Four confirmed duels in the 2026/27 Champions League – QR2.



🔹 Two in the Champions Path:



🇩🇰 AGF vs 🇵🇱 Lech Poznań

🇨🇭 Thun vs 🇭🇷 Dinamo Zagreb



🔸 Two in the League Path:



🇹🇷 Fenerbahçe vs 🇵🇱 Górnik Zabrze

🇦🇹 Sturm Graz vs 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hearts pic.twitter.com/Q2ThiBikvg — Football Rankings (@FootRankings) June 17, 2026

Ως προς τον αντίπαλό της θα αργήσουμε να μάθουμε, αφού στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση που θα τα ξεκαθαρίσει όλα.

Παρ’ όλα αυτά, πιο σύντομα θα γνωρίζει αν θα είναι στους ισχυρούς ή τους ανίσχυρους, με την κλήρωση του δεύτερου προκριματικού να «παίζει» μεγάλο ρόλο.

Κι αυτό, γιατί η ΑΕΚ θέλει τουλάχιστον έναν αποκλεισμό, από τέσσερα συγκεκριμένα ζευγάρια που προέκυψαν πριν από λίγο.

Η «Ένωση» θα μπορέσει να είναι στους ισχυρούς των Play Offs του Champions League, αν o Ερυθρός Αστέρας αποκλειστεί από τον νικητή του Τρε Φιόρι – Λαρν. Αν η Ντιναμό Ζάγκρεμπ μείνει εκτός από την Τουν. Ή αν η Λεχ Πόζναν αποκλειστεί απ’ την Άαρχους ή αν η Σλόβαν Μπρατισλάβας χάσει από τον νικητή του Φλόρα Ταλίν – Ιμπέρια.

Αν συμβεί τουλάχιστον ένα από αυτά τα σενάρια, τότε η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς και θα έχει έναν πιο… βατό αντίπαλο στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγες εβδομάδες. Στο αντίθετο σενάριο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στους ανίσχυρους.

Η ΑΕΚ από «ουραγός», έγινε «αφεντικό» των ντέρμπι, μέσα σε μία σεζόν Η ΑΕΚ την περασμένη σεζόν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στα ντέρμπι, όμως, μπόρεσε μέσα σε έναν χρόνο να γίνει το «αφεντικό»!

Τα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, μονοπάτι πρωταθλητών:

Ερυθρός Αστέρας – Τρε Φιόρι / Λαρν

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Τουν

Λεχ Πόζναν – Άαρχους

Σλόβαν – Φλόρα Ταλίν / Ιμπέρια