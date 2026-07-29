Η ΑΕΚ περίμενε ένα «δώρο» από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, αλλά δεν ήρθε. Τι ισχύει με την επερχόμενη κλήρωση για τα Play Offs του Champions League;

Η ΑΕΚ έφτασε μια ανάσα από το γκρουπ των ισχυρών στα Play Offs του Champions League, όμως η ανατροπή της Ντιναμό Ζάγκρεμπ απέναντι στην Τουν έκανε την κατάσταση αρκετά δύσκολη.

Οι Κροάτες εκμεταλλεύτηκαν την αποβολή του Μπούρκι στο 67′ και μετέτρεψαν το εις βάρος τους 0-2 σε νίκη πρόκρισης, με αποτέλεσμα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η ΑΕΚ να είναι τελικά στους ανίσχυρους.

Πλέον, οι ελπίδες της «Ένωσης» να μεταπηδήσει στους ισχυρούς βασίζονται σε ένα εξαιρετικά δύσκολο σενάριο, καθώς απαιτείται ο αποκλεισμός και των τριών εναπομεινασών ομάδων που την ενδιαφέρουν, οι οποίες όμως διατηρούν ξεκάθαρο προβάδισμα.

❌ 🇬🇷 AEK Athens will almost certainly stay on the unseeded side of the Champions League Play-offs Draw on Monday!



🛑 🇭🇷 Dinamo Zagreb were on the brink of Champions League elimination, which would move AEK Athens to seeded side, but they survived! pic.twitter.com/Ss8crflbHW — Football Rankings (@FootRankings) July 28, 2026

Οι «κιτρινόμαυροι» περιμένουν τον αποκλεισμό μιας εκ των Λεχ Πόζναν, Ερυθρού Αστέρα και Σλόβαν Μπρατισλάβας, ωστόσο με βάση τις πρώτες αναμετρήσεις, οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.

Όλα θα ξεκαθαρίσουν στην κλήρωση της Δευτέρας (03/08, 13:00), ενώ οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ ορίστηκαν για τις 18 ή 19 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να διεξάγεται μία εβδομάδα αργότερα (25 ή 26 Αυγούστου).

Τα ματς που «τσεκάρει» η ΑΕΚ:

Λεχ Πόζναν – Άαρχους (4-1) 29/7, 20:00

Ερυθρός Αστέρας – Λαρν (4-0) 29/7, 21:00

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ιμπέρια (2-0) 29/7, 21:15

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στα Play Offs, ως ανίσχυρη:

Σέλτικ

Ερυθρός Αστέρας / Λαρν – Βίκινγκουρ / Χάποελ Μπερ Σεβά

Ντινάμο Ζάγκρεμπ / Κλάκσβικ – Ζάλγκιρις

Σλόβαν Μπρατισλάβας / Ιμπέρια – Μιάλμπι

Λεχ Πόζναν / Άαρχους – Σαμπάχ