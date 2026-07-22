Η ΑΕΚ παρατηρεί προσεκτικά όσα συμβαίνουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Τι χρειάζεται για να είναι στους ισχυρούς στα Play Offs;

Η ΑΕΚ έχει δρόμο ακόμα έως ότου εισέλθει στη «μάχη» των Play Offs του Champions League, ωστόσο έχει ήδη το… βλέμμα της στη φάση των προκριματικών.

Αυτό συμβαίνει, διότι αναζητά τον αποκλεισμό ενός ισχυρό, ώστε να είναι εκείνη στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση για τα Play Offs της διοργάνωσης.

Τα ματς του δεύτερου προκριματικού γύρου, λοιπόν, που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ, είναι τα εξής: Ιμπέρια-Σλόβαν Μπρατισλάβας, Άαρχους-Λεχ Πόζναν, Τουν-Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Λαρν-Ερυθρός Αστέρας.

Τι συνέβη σε αυτά; Ουσιαστικά εξασφαλισμένη θεωρείται η πρόκριση για τη Σλόβαν Μπρατισλάβας μετά το εκτός έδρας 2-0 επί της Ιμπέρια, όπως και για τη Λεχ Πόζναν που επιβλήθηκε με το ευρύ 4-1 της Άαρχους εκτός έδρας.

Στον ίδιο δρόμο βρίσκεται και ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος πέρασε από τη Βόρεια Ιρλανδία συντρίβοντας τη Λαρν με 4-0 και εκμηδένισε τις πιθανότητες αποκλεισμού του.

Αντίθετα, ανοιχτούς λογαριασμούς άφησε η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, καθώς χρειάστηκε ένα γκολ στο φινάλε για να αποσπάσει το 1-1 στην Ελβετία από την Τουν, μεταφέροντας την υπόθεση πρόκριση στη ρεβάνς της Κροατίας.

Η ΑΕΚ χρειάζεται απλώς τον αποκλεισμό μιας εκ των Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν, Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Ερυθρού Αστέρα, προκειμένου να βρεθεί στους ισχυρούς στα Play Offs του Champions League.