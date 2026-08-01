Ποιες θα είναι οι διαθέσιμες επιλογές του Ολυμπιακού για τη θέση του επιθετικού, στα ματς με τη Ναϊμέγκεν;

Από το απόγευμα της Παρασκευής (31/07), ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που δήλωσε για τα ματς κόντρα στη Ναϊμέγκεν, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Πέραν του Στέφαν Ορτέγκα, που είχε γίνει γνωστό πως θα ήταν εκτός, δεν δηλώθηκαν επίσης οι Κλέιτον, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και Αντρέ Λουίς.

Γιατί ο Στέφαν Ορτέγκα έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού; Ο Στέφαν Ορτέγκα δεν θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό κόντρα στη Ναϊμέγκεν. Ο λόγος που έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Αυτό, πρακτικά, σημαίνει πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορεί να υπολογίζει μόνο σε έναν «καθαρόαιμο» σέντερ φορ, δηλαδή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ωστόσο, ο Βάσκος, ήδη από την περίοδο της προετοιμασίας, φαίνεται πως έχει «δουλέψει» κάτι στο μυαλό του.

Συγκεκριμένα, δεν ήταν λίγες οι φορές, που είτε στα φιλικά, είτε στις προπονήσεις, δοκίμασε τον Ζότα Σίλβα στην «αιχμή του δόρατος». Και πράγματι, ο Πορτογάλος λογίζεται, τη δεδομένη χρονική στιγμή και για τις αναμετρήσεις με τους Ολλανδούς, ως δεύτερος στην ιεραρχία των φορ, πίσω από τον Μαροκινό στράικερ.

Από εκεί και πέρα, στην ίδια θέση μπορεί να βοηθήσει και ο Γιώργος Μασούρας. Άλλωστε, είναι ακόμα ένας παίκτης που ο Μεντιλίμπαρ δοκίμασε στην κορυφή, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δύο αλλαγές στη λίστα του μέχρι τη Δευτέρα (03/08).