Ο Στέφαν Ορτέγκα δεν θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό κόντρα στη Ναϊμέγκεν. Ο λόγος που έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Το βράδυ της Πέμπτης (30/07) έγινε γνωστό πως ο Στέφαν Ορτέγκα παρέμεινε εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με τη Ναϊμέγκεν, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να επιβραβεύσει τον Μπάλσα Πόποβιτς για την παρουσία του στην προετοιμασία των Πειραιωτών, αλλά και τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε στα φιλικά.

Παράλληλα, όμως, είναι γεγονός πως ο Ορτέγκα είναι αρκετά πίσω σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Άλλωστε, παρέμενε χωρίς ομάδα από το φινάλε της περασμένης σεζόν.

Ο Γκουαρδιόλα και ο… Νάβας: Γι’ αυτό ο Ολυμπιακός ξεχώρισε τον Στέφαν Ορτέγκα ως αντι-Τζολάκη Ο Στέφαν Ορτέγκα φαίνεται πως είναι ο «εκλεκτός» για την αντικατάσταση του Κωνσταντή Τζολάκη και ο Ολυμπιακός μάλλον έχει τους λόγους του. Η viral αποθέωση του Γκουαρδιόλα και ο… Κέιλορ Νάβας.

Ο έμπειρος γκολκίπερ αποκτήθηκε για να βάλει τα γάντια του βασικού, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντή Τζολάκη, όμως σε πρώτη φάση θα πρέπει να περιμένει, έως ότου ανεβάσει ρυθμούς. Αν και μπήκε άμεσα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, κρίθηκε καλύτερο να μην πέσει άμεσα στις «μονομαχίες» με τη Ναϊμέγκεν.

Μία απόφαση που λήφθηκε και με γνώμονα τον «πονοκέφαλο» των πέντε «ξένων» (μη-γηγενών) ποδοσφαιριστών, που πρέπει να «κοπούν» από τη λίστα των Πειραιωτών. Και αυτό συμβαίνει, διότι τη δεδομένη χρονική στιγμή οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συνολικά 22 ξένους, από τους οποίους μπορούν να δηλωθούν οι 17.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δύο αλλαγές στη λίστα του μέχρι τη Δευτέρα (03/08).