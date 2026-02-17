Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστό το τι θέλει να «κρατήσει» ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν από την πρώτη τους «μονομαχία».

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στα νοκ-άουτ του Champions League, μετά από πάρα πολλά χρόνια.

Οι Πειραιώτες, με ένα «τρελό ξέσπασμα» στις τελευταίες αγωνιστικές έκαναν το 3/3 και πέρασαν στα Play Offs. Απέναντί τους θα βρουν μία ομάδα, που είχαν αντιμετωπίσει και στη League Phase.

Ποια είναι αυτή; Η Μπάγερ Λεβερκούζεν (21/01), η οποία είχε ηττηθεί με 2-0 στο Γ. Καραϊσκάκης, για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συέντευξη Τύπου, πριν τη «διασταύρωση» των δύο ομάδων στα νοκ-άουτ, τόνισε ότι θα μιλάμε για μία τελείως διαφορετική αναμέτρηση. Ωστόσο, «ξεχώρισε» και το στοιχείο, που θα ήθελε να κρατήσει η ομάδα του.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να έχουν ξανά την ίδια ευστοχία, καθώς στο πρώτο ματς τα πήγαν εξαιρετικά σε αυτόν τον τομέα.

Η Λεβερκούζεν «προειδοποίησε» τον Ολυμπιακό για τις επερχόμενες «μάχες» Τι ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Σίμον Ρολφς, εν όψει των παιχνιδιών του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν;

Αναλυτικά, τι είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το αήττητο της Μπάγερ Λεβερκούζεν και αν έχει το κλειδί της επιτυχίας:

«Το κλειδί της επιτυχίας το έχουν οι παίκτες, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, αυτοί είναι που παίζουν. Θα είναι διαφορετικό ματς, ακόμη και με ίδιους ποδοσφαιριστές. Θέλουμε την ίδια ένταση και θέληση. Θέλουμε να πάνε τα πράγματα το ίδιο καλά. Χρειάζεται και τύχη, να είμαστε εύστοχοι και όχι οι αντίπαλοι».

Για τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, τα δυνατά και τα αδύνατά τους σημεία:

«Γνωρίζουν και αυτοί για εμάς».

Για την συνάντηση στον Ρέντη:

«Μου κάνει εντύπωση πώς γνωρίζουν όλοι όλες τις λεπτομέρειες, δεν μου αρέσει καθόλου που ξέρετε όλες τις λεπτομέρειες, υπάρχει συζήτηση όχι κάτι να διορθώσουμε».

Για τους τραυματίες:

«Είμαστε όλοι διαθέσιμοι, έτοιμοι να παίξουν εκτός απροόπτου, το πλάνο θα το δείτε αύριο».

Για την πορεία στο Champions League:

«Νιώθω ότι έχουμε κάνει καλό Champions League, έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες μας, το γεγονός ότι βρισκόμαστε 18οι έχοντας μπροστά ομάδες με τεράστιο μπάτζετ. Από εδώ και πέρα θέλουμε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε καλά την προηγούμενη φορά, απέναντι σε μία ομάδα που βρίσκεται σε καλή περίοδο, που έχει νικήσει όλα τα τελευταία παιχνίδια. Είναι ένα καινούργιο παιχνίδι, ότι κερδίσαμε την πρώτη φορά, δεν σημαίνει ότι θα κερδίσουμε ή ότι θα χάσουμε».

Για το τραγούδι του κόσμου με το όνομά του στην πρώτη βόλτα του στον αγωνιστικό χώρο:

«Δεν το κάνω για να τραγουδάνε το όνομά μου, το κάνω παντού. Μπορεί να δίνω την εντύπωση, αλλά δεν το κάνω γι’ αυτό. Τους ευχαριστώ πολύ».

Για το κομμάτι της ευστοχίας:

«Είναι σημαντική η ευστοχία έχουμε δει να παίζουμε με ομάδες που έχουν λιγότερη κατοχή και σκοράρουν. Ενώ εμείς πλησιάζουμε αρκετές φορές στην εστία και δεν σκοράρουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Να είμαστε το ίδιο εύστοχοι, όπως στο πρώτο παιχνίδι. Σου δίνει την ασφάλεια και την ηρεμία να συνεχίζεις να προσπαθείς».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: