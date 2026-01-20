Η «έκπληξη» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «έφτιαξε» το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν!

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα, για μία μεγάλη νίκη στο Champions League!

Οι «ερυθρόλευκοι» αξιοποίησαν όλες τις ευκαιρίες, που τους δόθηκαν στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν και πλέον είναι μπροστά στο σκορ!

Όχι με ένα, αλλά με δύο τέρματα. Η αλήθεια είναι πως οι Πειραιώτες τη «γλύτωσαν» πάρα πολλές φορές, αλλά ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει πραγματοποιήσει ορισμένες εξαιρετικές επεμβάσεις.

Την ίδια ώρα, που οι Γερμανοί έχουν χάσει αρκετές μεγάλες ευκαιρίες. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπόρεσε να μπει σε θέση «οδηγού» στο σκορ, μιας και στο 2’ ο Κοστίνια με κεφαλιά έκανε το 1-0!

Τη «σκυτάλη» πήρε ο Μεχντί Ταρέμι, καθώς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με ένα δυνατό σουτ έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Τι «κοινό» είχαν αυτά τα δύο τέρματα; Τον «δημιουργό» τους, καθώς ο Ροντινέι έχει μοιράσει και τις δύο ασίστ!

Κι όμως, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής όλα έδειχναν ότι θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας. Ωστόσο, ο προπονητής του έκανε την «έκπληξη» και τον τοποθέτησε στα «φτερά» της επίθεσης.

Σε ένα «τρικ», που έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Και ας μην έφτανε αυτό, ο Ροντινέι μοίρασε σε 45 λεπτά, όσες ασίστ είχε από την αρχή της σεζόν!

Κι όμως, όσο απίθανο και να ακούγεται αυτό είναι πέρα για πέρα αληθινό. Με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει μία κίνηση-ματ, που -μέχρι στιγμής- τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ.