Τι ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Σίμον Ρολφς, εν όψει των παιχνιδιών του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν;

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/02, 22:00), για την πρώτη αναμέτρηση στη νοκ-άουτ φάση των play offs του Champions League.

Λίγες εβδομάδες μετά τη «μονομαχία» μεταξύ των δύο ομάδων, για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου οι Πειραιώτες πήραν μία τεράστια νίκη, οι δρόμοι τους συναντώνται ξανά.

Λίγες πριν από το παιχνίδι στο φαληρικό γήπεδο, ο Σίμον Ρολφς, αθλητικός διευθυντής και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μπάγερ Λεβερκούζεν, μίλησε για τις επερχόμενες αναμετρήσεις, προειδοποιώντας ουσιαστικά τον Ολυμπιακό, πως όλα θα κριθούν στον επαναληπτικό.

«Η πρόκριση θα κριθεί στο γήπεδό μας, όμως τα θεμέλια για την επόμενη φάση πρέπει να τα βάλουμε με μια κορυφαία εμφάνιση στον Πειραιά. Πάντα λέγαμε πως στόχος μας είναι να μπούμε στις 16 καλύτερες ομάδες του Champions League. Το να το πετύχουμε αποτελεί μεγάλο κίνητρο.

Αυτό το καμπανάκι θα μας βοηθήσει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Μας περιμένει η ίδια ατμόσφαιρα και το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Για τον Ολυμπιακό αυτά τα ματς είναι τα παιχνίδια της χρονιάς», ανέφερε ο Ρόλφες και συνέχισε λέγοντας: «Η νοοτροπία μας και στον Πειραιά πρέπει να είναι να αναζητούμε πρώτα τη λύση προς τα μπροστά. Θα προσπαθήσουν να μας πιέσουν από νωρίς και να κλέψουν μπάλες. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλές καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Πρέπει να προσπαθήσεις να κυκλοφορήσεις σωστά και να παίξεις και κάθετα.

Δεν είναι απαραίτητο κάθε πάσα να βρίσκει στόχο, όμως έτσι σπρώχνεις τον αντίπαλο στο μισό του γηπέδου. Αν παίξουμε μπροστά, θα δημιουργήσουμε και τις ευκαιρίες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.