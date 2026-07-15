Η σεζόν για την ΑΕΚ έχει αρχίσει, καθώς δίνει τα πρώτα της «τεστ» εν όψει της πολύ απαιτητικής χρονιάς που έχει μπροστά της.
Η «Ένωση» δεν ανησυχεί -προς το παρόν- για την ευρωπαϊκή της πορεία, αφού έχει «κλειδώσει» την παρουσία της στα Play Offs του Champions League.
Αυτό σημαίνει πως με μία πρόκριση θα μπορέσει να μπει στη League Phase, ενώ με αποκλεισμό θα είναι στο Europa League.
Τα πρώτα της ματς αργούν ακόμη, αφού θα ξεκαθαρίσει το τοπίο στα μέσα Αυγούστου. Παρ’ όλα αυτά, αρχίζει να «βλέπει» μερικές αναμετρήσεις στα προκριματικά των «αστεριών». Το γιατί;
Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη, αν η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς ή τους ανίσχυρους από το κομμάτι των πρωταθλητών.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα θέλει να είναι στο πρώτο γκρουπ, ώστε να αποφύγει πιο δύσκολα «εμπόδια» που μπορεί να βρει μπροστά της.
Όμως, δεν είναι στο «χέρι» της. Κι αυτό, γιατί περιμένει τουλάχιστον έναν αποκλεισμό από τον δεύτερο προκριματικό γύρο.
Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθεί τέσσερα διαφορετικά ζευγάρια, ώστε να μπορέσει να είναι στους ισχυρούς.
Δύο τα γνώριζε από πριν, καθώς η κλήρωση είχε φέρει την Ντιναμό Ζάγκρεμπ αντιμέτωπη με την Τουν και τη Λεχ Πόζναν απέναντι στην Άαρχους.
Ερυθρός Αστέρας και Σλόβαν Μπρατισλάβας «περίμεναν». Όμως, έμαθαν τους αντιπάλους τους, αφού θα αναμετρηθούν με τη Λαρν και την Ιμπέρια αντίστοιχα.
Από αυτά τα ζευγαρώματα η «Ένωση» θέλει έναν αποκλεισμό από μία ομάδα εκ των: Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Λεχ Πόζναν, Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Ερυθρού Αστέρα.
Τα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, μονοπάτι πρωταθλητών:
- Ερυθρός Αστέρας – Λαρν
- Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Τουν
- Λεχ Πόζναν – Άαρχους
- Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ιμπέρια