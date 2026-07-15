Η ΑΕΚ αρχίζει να «βλέπει» Champions League, καθώς είναι στον «αέρα», το αν θα είναι στους ισχυρούς ή τους ανίσχυρους των Play Offs.

Η σεζόν για την ΑΕΚ έχει αρχίσει, καθώς δίνει τα πρώτα της «τεστ» εν όψει της πολύ απαιτητικής χρονιάς που έχει μπροστά της.

Η «Ένωση» δεν ανησυχεί -προς το παρόν- για την ευρωπαϊκή της πορεία, αφού έχει «κλειδώσει» την παρουσία της στα Play Offs του Champions League.

First qualifying round: second legs ⚽️#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 14, 2026

Αυτό σημαίνει πως με μία πρόκριση θα μπορέσει να μπει στη League Phase, ενώ με αποκλεισμό θα είναι στο Europa League.

Τα πρώτα της ματς αργούν ακόμη, αφού θα ξεκαθαρίσει το τοπίο στα μέσα Αυγούστου. Παρ’ όλα αυτά, αρχίζει να «βλέπει» μερικές αναμετρήσεις στα προκριματικά των «αστεριών». Το γιατί;

Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη, αν η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς ή τους ανίσχυρους από το κομμάτι των πρωταθλητών.

📊 Almost half of our men's club season takes place before the league phase begins.



⚽ More than 150 clubs have already started their qualifying campaigns across the @ChampionsLeague, @EuropaLeague and @Conf_League. pic.twitter.com/SSe5JPU81F — UEFA (@UEFA) July 14, 2026

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα θέλει να είναι στο πρώτο γκρουπ, ώστε να αποφύγει πιο δύσκολα «εμπόδια» που μπορεί να βρει μπροστά της.

Όμως, δεν είναι στο «χέρι» της. Κι αυτό, γιατί περιμένει τουλάχιστον έναν αποκλεισμό από τον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθεί τέσσερα διαφορετικά ζευγάρια, ώστε να μπορέσει να είναι στους ισχυρούς.

Δύο τα γνώριζε από πριν, καθώς η κλήρωση είχε φέρει την Ντιναμό Ζάγκρεμπ αντιμέτωπη με την Τουν και τη Λεχ Πόζναν απέναντι στην Άαρχους.

Ερυθρός Αστέρας και Σλόβαν Μπρατισλάβας «περίμεναν». Όμως, έμαθαν τους αντιπάλους τους, αφού θα αναμετρηθούν με τη Λαρν και την Ιμπέρια αντίστοιχα.

Από αυτά τα ζευγαρώματα η «Ένωση» θέλει έναν αποκλεισμό από μία ομάδα εκ των: Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Λεχ Πόζναν, Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Ερυθρού Αστέρα.

O μεταγραφικός «χάρτης» του Χαβιέ Ριμπάλτα δεν έχει… σύνορα! Ο Χαβιέ Ριμπάλτα θα συνεχίσει να είναι στην ΑΕΚ, μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη μεταγραφική του «βεντάλια»!

Τα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, μονοπάτι πρωταθλητών: