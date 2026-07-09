Μπορεί το ποδόσφαιρο να «κινείται» σε ρυθμούς Μουντιάλ, αλλά το Champions League μόλις ξεκίνησε!
Ένας «μαραθώνιος» που ξεκινάει στις αρχές του Ιουλίου με τα προκριματικά και θα λάβει «τέλος» σε -περίπου- 10 μήνες.
Ήδη έχουμε πάρει μία πρώτη «γεύση», και μάλιστα η αρχή στα γκολ ήρθε με έναν παίκτη που τον γνωρίζουμε αρκετά καλά στην Ελλάδα.
Για να το βρούμε θα πρέπει να πάμε στο ματς της Λίνκολν Ρεντ Ιμπς απέναντι στην Ίντερ ντ’ Εσκάλδες (07/07, 3-1).
Η ομάδα από το Γιβραλτάρ έχει αποκτήσει το προβάδισμα, για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Στο 16’ κέρδισε πέναλτι και την εκτέλεση ανέλαβε ο Νάνο! Ο 41χρονος ποδοσφαιριστής είχε περάσει από την Ελλάδα το 2013, όπου και είχε μείνει για τρία χρόνια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Ο Ισπανός μπακ πρόλαβε να παίξει σε 107 ματς πριν αποχωρήσει από την Ελλάδα, για να πάει στην Αλμέρια.
Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν, αλλά ο Νάνο συνεχίζει να αγωνίζεται. Από το 2022 ανήκει στη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς και έχει γράψει πολλά «χιλιόμετρα» στην ομάδα.
Το συμβόλαιό του λήγει το επόμενο καλοκαίρι και μοιάζει να είναι «αγέραστος» στον χρόνο.
Μάλιστα, μπόρεσε να είναι και ο πρώτος σκόρερ στον «μαραθώνιο» του Champions League για τη σεζόν 2026-27!
Ακόμα και αν η Λίνκολν Ρεντ Ιμπς δεν έχει πολλές πιθανότητες να είναι στη League Phase μάς έδωσε μία τρομερή ευκαιρία, για να ασχοληθούμε μαζί της, λόγω ενός πρώην «Έλληνα».