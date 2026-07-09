Ο «μαραθώνιος» του Champions League ξεκίνησε και το πρώτο γκολ στα προκριματικά ήρθε από έναν πρώην «Έλληνα»!

Μπορεί το ποδόσφαιρο να «κινείται» σε ρυθμούς Μουντιάλ, αλλά το Champions League μόλις ξεκίνησε!

Ένας «μαραθώνιος» που ξεκινάει στις αρχές του Ιουλίου με τα προκριματικά και θα λάβει «τέλος» σε -περίπου- 10 μήνες.

Ήδη έχουμε πάρει μία πρώτη «γεύση», και μάλιστα η αρχή στα γκολ ήρθε με έναν παίκτη που τον γνωρίζουμε αρκετά καλά στην Ελλάδα.

Για να το βρούμε θα πρέπει να πάμε στο ματς της Λίνκολν Ρεντ Ιμπς απέναντι στην Ίντερ ντ’ Εσκάλδες (07/07, 3-1).

🇬🇮 Last season was historic for Gibraltarian club Lincoln Red Imps!



They made the League Phase of the Conference League for the second time in their history and even went further…



They became the first club from Gibraltar to win a match in the League Phase, in fact, the team… pic.twitter.com/nh4sBaznJH — The European Football Express (@TheEuroFE) July 7, 2026

Η ομάδα από το Γιβραλτάρ έχει αποκτήσει το προβάδισμα, για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Στο 16’ κέρδισε πέναλτι και την εκτέλεση ανέλαβε ο Νάνο! Ο 41χρονος ποδοσφαιριστής είχε περάσει από την Ελλάδα το 2013, όπου και είχε μείνει για τρία χρόνια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

🇬🇮 Congratulations to Nano of Lincoln Red Imps who has just scored the first goal of the 2026/27 Champions League!



Remember this incase it comes up in a pub quiz someday! pic.twitter.com/NMCZRiJfS9 — The European Football Express (@TheEuroFE) July 7, 2026

Ο Ισπανός μπακ πρόλαβε να παίξει σε 107 ματς πριν αποχωρήσει από την Ελλάδα, για να πάει στην Αλμέρια.

Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν, αλλά ο Νάνο συνεχίζει να αγωνίζεται. Από το 2022 ανήκει στη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς και έχει γράψει πολλά «χιλιόμετρα» στην ομάδα.

Το συμβόλαιό του λήγει το επόμενο καλοκαίρι και μοιάζει να είναι «αγέραστος» στον χρόνο.

🇬🇮 Ya tenemos al primer goleador de la #UCL 26/27. Se trata de NANO, jugador del Lincoln Red Imps.



A sus 41 años, el veterano jugador malagueño, ex de Oviedo, Almería o Panathinaikos, anota de penalti para su equipo ante el Inter d'Escaldes. pic.twitter.com/VYB5Vcuwwp — Camino al fútbol europeo (@CaminoUEFA) July 7, 2026

Μάλιστα, μπόρεσε να είναι και ο πρώτος σκόρερ στον «μαραθώνιο» του Champions League για τη σεζόν 2026-27!

Ακόμα και αν η Λίνκολν Ρεντ Ιμπς δεν έχει πολλές πιθανότητες να είναι στη League Phase μάς έδωσε μία τρομερή ευκαιρία, για να ασχοληθούμε μαζί της, λόγω ενός πρώην «Έλληνα».