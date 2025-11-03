Οι σκέψεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊντχόβεν, στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόβεν (04/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με στόχο τη νίκη που θα τον βάλει «δυνατά» στο παιχνίδι της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Μέχρι στιγμής, οι Πειραιώτες έχουν συγκεντρώσει έναν πόντο, από το ματς με την Πάφο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ενώ έπειτα ακολούθησαν δύο ήττες από Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα.

Για το ματς με τους Ολλανδούς, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει κάποια διλήμματα, όσον αφορά τους παίκτες που θα ξεκινήσουν στην αρχική ενδεκάδα.

Αρχικά, ο Βάσκος τεχνικός θα επαναφέρει τον σχηματισμό με το 4-2-3-1, στην αναμέτρηση με την Αϊντχόβεν. Ουσιαστικά, υπάρχουν διλήμματα για τρεις θέσεις.

Κάτω από τα δοκάρια παραμένει σταθερά ο Κωνσταντής Τζολάκης, ενώ μαζί με τον Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας θα επιστρέψει ο Λορέντσο Πιρόλα. Δεξιά θα μείνει ο Κοστίνια, ενώ αριστερά αναμένεται να ξεκινήσει ο Ορτέγκα, μετά τη δήλωση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πως ο Αργεντίνος μπακ είναι διαθέσιμος. Φυσικά, μένει να φανεί και ο βαθμός ετοιμότητας του, διαφορετικά θα επιλεχθεί ο Μπρούνο.

Στον χώρο του κέντρου, θα τοποθετηθεί ο Ντάνι Γκαρθία, ενώ απόντος του τιμωρημένου Έσε, η έτερη θέση θα κριθεί μεταξύ των Σιπιόνι και Μουζακίτη.

Πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα είναι ο Τσικίνιο, ενώ στο ένα «φτερό» θα είναι ο Ποντένσε. Στην άλλη πλευρά, μένει να φανεί ποιος εκ των Ζέλσον Μαρτίνς ή Στρεφέτσα θα επιλεχθεί από τον Μεντιλίμπαρ.