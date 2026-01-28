Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στην Ευρώπη, αφού πέρασε στη νοκ-άουτ φάση του Champions League. Τι «ακολουθεί» για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ;

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στην Ευρώπη! Πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, φτάνοντας στα Play Offs της διοργάνωσης!

Με ένα τρομερό ντεμαράζ στις τελευταίες αναμετρήσεις της League Phase, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τη δουλειά!

Το τελευταίο της «εμπόδιο» δεν ήταν καθόλου εύκολο, καθώς ο Άγιαξ (28/01, 1-2) περίμενε στην τελευταία αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, το 0-0 έμεινε, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, πριν την ανάπαυλα.

Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μέρος μπόρεσαν να πάρουν ένα τρομερό «τρίποντο»!

Ο Ζέλσον Μαρτίνς άνοιξε το σκορ στο 52ο λεπτό, μετά από ασίστ του Μεχντί Ταρέμι. Ο «Αίαντας» μπόρεσε να κάνει το 1-1, χάρη σε εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κάσπερ Ντόλμπεργκ, ενώ ο μεγάλος ήρωας ήταν ο Σαντιάγο Έσε στο 79ο λεπτό!

Οι Πειραιώτες αν και «μπήκαν» ως 24οι στην τελευταία αγωνιστική, μπόρεσαν να «σκαρφαλώσουν» έξι θέσεις και τερμάτισαν στην 18η!

Το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι ένα. Τι «ακολουθεί» από εδώ και πέρα. Αρχικά, ο Ολυμπιακός θα μπει στην κλήρωση της Παρασκευής (30/01) 13:00 ώρα Ελλάδας, για να μάθει τον αντίπαλό του στην ενδιάμεση φάση.

Αυτός θα είναι, είτε η Αταλάντα, είτε η Μπάγερ Λεβερκούζεν, που τερμάτισαν στη 15η και στη 16η θέση αντίστοιχα.

Επομένως, οι Πειραιώτες θα έχουν μπροστά τους δύο ματς, με μία από τις δύο παραπάνω ομάδες, ώστε να «πετάξουν» για τους «16» της διοργάνωσης.

Σε ό,τι αφορά την ημερομηνία των αγώνων, ο Ολυμπιακός θα παίξει στις 17 ή 18 Φλεβάρη εντός έδρας, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 24 ή 25 του ίδιου μήνα, μακριά από το «σπίτι» του.

Από εκεί και πέρα, γνωστά έγιναν και όλα τα ζευγάρια, που μπορούν να προκύψουν στα Play Offs.

Τα ζευγάρια των Play Offs:

Μπορούσια Nτόρτμουντ/Ολυμπιακός VS Αταλάντα/ Μπάγερ Λεβερκούζεν

Μπόντο/Γκλιμτ/Μπενφίκα VS Ρεάλ Μαδρίτης/Ίντερ

Μονακό/Καραμπάγκ VS Παρί Σεν Ζερμέν/Νιούκαστλ

Κλαμπ Μπριζ/Γαλατάσαραϊ VS Γιουβέντους/Ατλέτικο Μαδρίτης

Οι ομάδες, που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» είναι οι:

Άρσεναλ Μπάγερν Μονάχου Λίβερπουλ Τότεναμ Μπαρτσελόνα Τσέλσι Σπόρτινγκ Λισαβόνας Μάντσεστερ Σίτι

Δείτε παρακάτω τη βαθμολογία του Champions League: