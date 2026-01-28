Μπορεί η 24άδα να κρίθηκε στους εννέα βαθμούς, αλλά ο Ολυμπιακός θα ήταν εκτός συνέχειας, αν έμενε στην ισοπαλία με τον Άγιαξ. Για ποιο λόγο θα συνέβαινε αυτό;

Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που αναζητούσε! Μία μεγάλη πρόκριση, στην επόμενη φάση του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι», αν και δυσκολεύτηκαν απέναντι στον Άγιαξ (28/01, 1-2), μπόρεσαν να πάρουν μία σπουδαία νίκη!

Κάπως έτσι, τερμάτισαν στη 18η θέση της βαθμολογίας και πλέον περιμένουν τι θα δείξει η… κληρωτίδα. Οι δύο ομάδες, που περιμένουν στα Play Offs είναι η Αταλάντα και η Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο «γρίφος» της 24άδα, άλλαζε συνεχώς, μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα της διοργάνωσης.

Ωστόσο, υπήρχαν μερικά σενάρια, που πριν την έναρξη της τελευταίας αγωνιστικής, του έδιναν την πρόκριση και χωρίς τη νίκη.

Γεγονός, που τελικά ήταν λάθος. Αρχικά, αν έχανε θα έμενε στους οκτώ βαθμούς, ενώ η 24άδα κρίθηκε στους εννέα.

Αριθμός, που θα «έπιανε» ο Ολυμπιακός, αν δεν είχε σκοράρει ο Σαντιάγο Έσε. Παρ’ όλα αυτά, η πρόκριση δεν θα ερχόταν. Το γιατί; Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα «έμπλεκε» στις ισοβαθμίες.

Στους εννέα βαθμούς θα περίμεναν πέντε ομάδες και το πρώτο κριτήριο στις ισοβαθμίες είναι η διαφορά τερμάτων.

Οι Πειραιώτες με ισοπαλία θα τελείωναν στο -5. Επομένως, θα ήταν «κάτω» από Μπόντο/Γκλιμτ, Μπενφίκα, Μαρσέιγ και Πάφο!

Η μοναδική ομάδα, που «κέρδιζε» ήταν η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, που ήταν στο -9! Με το γκολ του Σαντιάγο Έσε να αποδεικνύεται «χρυσάφι»!

