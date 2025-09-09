Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός κοντράρονται στην 3η αγωνιστική του Champions League, ωστόσο θα αγωνιστούν στο Καμπ Νου, μόνο υπό μία προϋπόθεση.

Ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στη Βαρκελώνη, κόντρα στην Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Champions League.

Παρ’ όλα αυτά, η έδρα που θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα. Ο λόγος είναι πως το Καμπ Νου δεν είναι ακόμα απολύτως έτοιμο, παρά το γεγονός πως οι εργασίες έχουν προχωρήσει αρκετά.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες έχει έρθει στο «φως» της δημοσιότητας και ένα βίντεο, με έναν Ισπανό YouTuber να αποκαλύπτει τα πρώτα πλάνα, από το ανακαινισμένο γήπεδο.

Δείχνει κομμάτια τόσο από τον αγωνιστικό χώρο, όσο και από τις εξέδρες, αλλά και το εσωτερικό του γηπέδου γενικότερα.

Τι ισχύει για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Γιατί, όμως, το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός δεν είναι ακόμα βέβαιο πότε θα πραγματοποιηθεί;

Οι Καταλανοί έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο, για την επιστροφή στη φυσική του έδρα. Αυτό έχει τέσσερα βήματα. Πρώτα θα λειτουργήσει με 27.000 θεατές, έπειτα με 47.000, μετά με 60.000 και τέλος, θα φτάσει στην πλήρη χωρητικότητα των 105.000 θεατών.

Ωστόσο, για να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνα του Champions League, η UEFA έχει θέσει μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Πρέπει να έχει φτάσει στο σημείο των 47.000 φιλάθλων. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορεί να επιστρέψει εκεί, τουλάχιστον για ευρωπαϊκό ματς.

Έτσι, το μοναδικό σενάριο που μπορεί να οδηγήσει το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός στο Καμπ Νου, είναι να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 47.000 θεατές. Εάν συμβεί, θα αποτελέσει την ευρωπαϊκή πρεμιέρα των «μπλαουγκράνα» στο ανακαινισμένο «σπίτι» τους.

Εάν πάλι, δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν στο στάδιο Μονζουίκ.