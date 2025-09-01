Ο «υπολογιστής» έκανε τις μετρήσεις του και έβγαλε το τελικό πόρισμα, σε ό,τι αφορά την πορεία του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League.

Η νέα σεζόν του Ολυμπιακού ξεκίνησε… ξεκούραστα, καθώς απέφυγε το δύσβατο μονοπάτι των προκριματικών Ευρώπης.

Ωστόσο, τα «δύσκολα» είναι μπροστά του. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δεδομένη την παρουσία τους στη League Phase του Champions League και θα έρθουν αντιμέτωποι με… μεγαθήρια.

Ανάμεσά τους η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και η Άρσεναλ. Φυσικά, θα υπάρχουν και τα «εμπόδια» των Αϊντχόφεν, Άγιαξ και Μπάγερ Λεβερκούζεν, αλλά και οι «προκλήσεις» απέναντι σε Πάφο και Καϊράτ Αλμάτι.

Η «MARCA», με τη βοήθεια της OPTA και ενός… υπολογιστή προέβλεψε σε ποιες θέσεις θα τερματίσουν οι ομάδες στη League Phase της διοργάνωσης.

Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό θα δούμε πως τον «κατατάσσουν» εκτός 24άδας. Δηλαδή, εκτός συνέχειας των «αστεριών». Κι αυτό, για θα βρούμε τους «ερυθρολεύκους» στην 26η θέση, μαζεύοντας 9.49 βαθμούς.

Αναλυτικά, οι θέσεις που δίνει η OPTA:

Λίβερπουλ (17.03 XPTS) Άρσεναλ (16,92 XPTS) Μάντσεστερ Σίτι (15,62 XPTS) Τσέλσι (14,79 XPTS) Βαρκελώνη (14,70 XPTS) Παρί Σεν Ζερμέν (14,49 XPTS) Ρεάλ Μαδρίτης (14,31 XPTS) Ίντερ (13.76 XPTS) Τότεναμ (12,82 XPTS) Νιούκαστλ (12,57 XPTS) Μπάγερν Μονάχου (12,52 XPTS) Μπενφίκα (12.24 XPTS) Νάπολη (11,81 XPTS) Σπόρτινγκ Πορτογαλίας (11.76 XPTS) Μπορούσια Ντόρτμουντ (11.40 XPTS) Βιγιαρεάλ (11.21 XPTS) Γιουβέντους (11.19 XPTS) Αταλάντα (11.17 XPTS) Μάγισσες (11.04 XPTS) Ατλέτικο Μαδρίτης (10,68 XPTS) PSV (10.20) Μπάγερ Λεβερκούζεν (9,99 XPTS) Μονακό (9,97 XPTS) Αθλητικό (9,58 XPTS) Γιούνιον Σεντ-Ζιλουάζ (9.52 XPTS) Ολυμπιακός (9,49 XPTS) Γαλατασαράι (9.38 XPTS) Κοπεγχάγη (9.04 XPTS) Άιντραχτ (9.01 XPTS) Πάφος (8,62 XPTS) Olympique de Marseille (8,38 XPTS) Άγιαξ (8.28 XPTS) Σλάβια Πράγας (7.47 XPTS) Μπόντο/Γκλιμτ (7.37 XPTS) Καραμπάγκ (5.56 XPTS) Καϊράτ Αλμάτι (3.49 XPTS)

Αναλυτικά, το πρόγραμμα που θα έχει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League:

17 Σεπτεμβρίου 2025 (19:45): Ολυμπιακός – Πάφος

1 Οκτωβρίου 2025 (22:00): Άρσεναλ – Ολυμπιακός

21 Οκτωβρίου 2025 (19:45): Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

4 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

26 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου 2025 (17:30): Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

20 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

28 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Άγιαξ – Ολυμπιακός