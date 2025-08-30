Ο Ολυμπιακός έμαθε το πρόγραμμα και τη σειρά των αγώνων που θα δώσει στη League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Champions League, απέναντι στην Πάφο!

Το μεσημέρι του Σαββάτου (30/08), έγινε γνωστό το πρόγραμμα και η σειρά των αγώνων που θα δώσει ο Ολυμπιακός στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αμέσως μετά την Πάφο, ακολουθεί τα έκτος έδρας παιχνίδια με την Άρσεναλ και την Μπαρτσελόνα.

Συνεχίζει με δύο εντός, απέναντι σε Αϊντχόφεν και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στο τελευταίο του ματς για το 2025, θα κάνει το μεγάλο ταξίδι προς την έδρα της Καϊράτ.

Τέλος, εντός του 2026 θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν εντός και τον Άγιαξ εκτός έδρας.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα που θα έχει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League:

17 Σεπτεμβρίου 2025 (19:45): Ολυμπιακός – Πάφος

1 Οκτωβρίου 2025 (22:00): Άρσεναλ – Ολυμπιακός

21 Οκτωβρίου 2025 (19:45): Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

4 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

26 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου 2025 (17:30): Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

20 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

28 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Άγιαξ – Ολυμπιακός