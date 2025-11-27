Ακόμα τρεις αγωνιστικές απομένουν για τον Ολυμπιακό στο Champions League. Γιατί αν και έχει δύο βαθμούς συνεχίζει να «ελπίζει» στην πρόκριση;

Ο Ολυμπιακός το «πάλεψε», έπαιξε στα… ίσα με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 3-4), αλλά δεν τα κατάφερε.

Είχε πολλές ευκαιρίες να ισοφαρίσει στο τέλος και έδειξε πως δύσκολα θα παρατήσει την υπόθεση-πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Το σερί του Ολυμπιακού τελείωσε στη Ρεάλ: Πότε είχε χάσει τελευταία φορά στο Καραϊσκάκης; (video) H Ρεάλ Μαδρίτης έγινε η πρώτη ομάδα, μετά από περίπου 20 μήνες που κερδίζει τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης. Πότε είχε συμβεί κάτι παρόμοιο;

Μπορεί να έχει δύο βαθμούς στο «σακούλι» του, αλλά στις τρεις επόμενες αγωνιστικές αν θέλει να τα… παίξει όλα για όλα έχει μόνο έναν δρόμο να ακολουθήσει.

Και αυτό, με βάση τα περσινά δεδομένα, μπορεί να μην του είναι αρκετό. Ωστόσο, υπάρχει μία μεγάλη διαφορά.

Η διαφορά στη βαθμολογία του Champions League

Πέρυσι η 24άδα είχε κριθεί στους 11 βαθμούς. Δηλαδή, όσους είχε η Κλαμπ Μπριζ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Όμως, οι τελευταίοι είχαν μείνει εκτός, λόγω των ισοβαθμιών. Επομένως, αν ο Ολυμπιακός κάνει το 3/3 θα έχει 11 βαθμούς και υπάρχει η πιθανότητα να μείνει εκτός.

Παρ’ όλα αυτά, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά φέτος. Κι αυτό, γιατί όλα δείχνουν πως η πρόκριση θα… πάει πιο χαμηλά.

Tην περασμένη σεζόν, μετά από πέντε αγωνιστικές μόνο μία ομάδα, που είχε έξι βαθμούς και ήταν στην 24άδα.

Φέτος πέντε ομάδες είναι σε ισοβαθμία, με μία να έμενε εκτός πρόκρισης, αν τελείωνε τώρα η League Phase!

Άρα δύσκολα θα πάμε ξανά στην πρόκριση, με 11 βαθμούς. Μάλιστα, το «Football Rankings» αναφέρει πως και οι 10 βαθμοί θα είναι ικανοί, ώστε μία ομάδα να «μπει» στην 24άδα.

🚨 10 points will be enough to secure the Champions League – Top 24, so 10 clubs have basically secured it:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal – 15 pts ✅

🇫🇷 PSG – 12 pts

🇩🇪 Bayern – 12 pts

🇮🇹 Inter – 12 pts

🇪🇸 Real Madrid – 12 pts

🇩🇪 Dortmund – 10 pts

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea – 10 pts

🇵🇹 Sporting CP – 10 pts

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man… pic.twitter.com/Uaffj0YjsX — Football Rankings (@FootRankings) November 26, 2025

Επομένως, τι θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός; Να κερδίσει όλους τους αγώνες του, ώστε να συνεχίσει να ελπίζει.

Σε διαφορετική περίπτωση τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα για τους Πειραιώτες. Υπενθυμίζουμε, πως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παίζει εκτός έδρας με την Καϊράτ Αλμάτι (06/12, 17:30) και τον Άγιαξ (28/01, 22:00), ενώ θα υποδεχτεί την Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/01, 22:00).

Δείτε τη βαθμολογία της 24άδας του περσινού Champions League, μετά από 4 ματς: