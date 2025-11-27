Το «My way» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός που έχει «χτίσει», για να παλεύει μέχρι τελικής πτώσης.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως μπορεί και πρέπει να κρατήσει πολλά πράγματα από το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η βραδιά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα μείνει αξέχαστη. Όποιος βρέθηκε στις εξέδρες, σίγουρα έζησε μία εμπειρία ζωής. Η ατμόσφαιρα, το κορεό σε όλο το γήπεδο και κυρίως, ένα «γεμάτο» ματς, από πολλές απόψεις.

Ναι, στο φινάλε η ποιότητα των ποδοσφαιριστών της «Βασίλισσας» έκανε τη διαφορά. Ο Εμπαπέ είναι γνωστός «killer», δεν είναι κάτι που μάθαμε τώρα. Δεν δυσκολεύτηκε να μετουσιώσει σε γκολ τις μπαλιές-ποίημα των συμπαικτών του. Ο Βινίσιους, με τη σειρά του, δημιούργησε πληθώρα προβλημάτων στην πλευρά του Ροντινέι.

Παράλληλα, ήρθαν και οι τέσσερις αναγκαστικές αλλαγές των «ερυθρόλευκων», που άλλαξαν αρκετά τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ.

Το ιδανικό ξεκίνημα του Ολυμπιακού, με τη «μαγική» συνεργασία των Ποντένσε-Ελ Κααμπί-Τσικίνιο, «έσβησε» γρήγορα από τη Ρεάλ. Μέσα σε κάτι λιγότερο από επτά λεπτά, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία «συντριβή».

Το 1-0 έγινε 1-3 και η Ρεάλ φάνταζε ασταμάτητη. Εκεί, όμως, ήρθε το σπουδαιότερο credit του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος έχει «χτίσει» μία ομάδα, η οποία πιστεύει πως μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε δυσκολία.

Γι’ αυτό και δεν σταμάτησε να παλεύει, μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα. Ακόμα και μετά το τέταρτο τέρμα του Εμπαπέ, που ήρθε να «κόψει» τη φόρα των παικτών του Μεντιλίμπαρ, έπειτα από το γκολ του Ταρέμι. Το αποτέλεσμα δεν ήρθε, όμως ο Ολυμπιακός «χτίζει» έναν χαρακτήρα, που δεν αποκτάται εύκολα. Βρέθηκε στα «σχοινιά», σηκώθηκε, πάλεψε και διεκδίκησε τις πιθανότητές του ως το φινάλε, βάζοντας σοβαρούς «πονοκεφάλους» στη Ρεάλ.

Ο Βάσκος τεχνικός κάνει πράξη, κάτι που επαναλαμβάνει διαρκώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει την ταυτότητα της ομάδας του, απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Πίεση μέχρι… τελικής πτώσης, όσο πιο ψηλά γίνεται. Και το σπουδαιότερο στην προκειμένη, είναι πως οι παίκτες του έχουν αντιληφθεί πλήρως, τι ακριβώς τούς ζητά ο προπονητής τους.

Δεν είναι εύκολο, ούτε το πιο λογικό για έναν ελληνικό σύλλογο. Κι όμως, με τον καιρό και με το ιστορικό «παράσημο» του Conference League, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει «φτιάξει» και συνεχίζει να «φτιάχνει» κάτι ξεχωριστό. «I’ll do it my way», παραφράζοντας τον σπουδαίο Φρανκ Σινάτρα.

Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι πως, μέχρι στιγμής, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που πρεσάρει περισσότερο από κάθε άλλη, στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της League Phase του Champions League. Αυτό φέρει την «υπογραφή» του Βάσκου και δεν είναι κάτι απλό.

Απλό, δεν είναι ούτε το γεγονός ότι έφτασε σε 18 τελικές προσπάθειες, απέναντι σε μία ομάδα με το μέγεθος της Ρεάλ Μαδρίτης. Μία Ρεάλ, που σταμάτησε στις 15, αλλά ήταν αρκετές, για να κρίνουν το παιχνίδι.

Είναι λογικό οι παίκτες του Ολυμπιακού να μένουν με ένα «αχ». Απογοήτευση, πάντως, δεν πρέπει να υπάρξει σε καμία περίπτωση.