Γιατί ο Κιλιάν Εμπαπέ βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Γαλλία, λίγο πριν το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται στο στόχαστρο των γαλλικών ΜΜΕ, λίγες ημέρες πριν το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς εγκατέλειψε τη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας πριν από τον αγώνα με το Αζερμπαϊτζάν.

Η αποχώρησή του αποδίδεται σε ένα χρόνιο πρόβλημα στον δεξιό αστράγαλο. Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γνωστοποίησε ότι ο ποδοσφαιριστής αποχωρεί λόγω φλεγμονής στο σημείο και πως επρόκειτο να μεταβεί στη Μαδρίτη για ιατρικές εξετάσεις.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει και τον σχεδιασμό ενόψει του αγώνα Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης στις 26/11 (22:00), με τον ισπανικό σύλλογο να περιμένει τα αποτελέσματα για να διαπιστώσει εάν ο Κιλιάν Εμπαπέ θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης».

📰Kylian Mbappe becomes target of criticism in France again after surprise triphttps://t.co/2zyKZUkyRL — Football España (@footballespana_) November 21, 2025

Παρόλα αυτά, αποκαλύφθηκε ότι ο Εμπαπέ δεν ταξίδεψε τελικά στην Ισπανία, αλλά μετέβη στο Ντουμπάι, όπου σκόπευε να περάσει τις ημέρες άδειας που είχε δώσει ο Τσάμπι Αλόνσο στην ομάδα. Μάλιστα, μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα έγινε γνωστό πως όχι μόνο δεν πήγε στη Μαδρίτη, αλλά παρέμεινε στο Ντουμπάι για να παίξει πάντελ.

Το ταξίδι αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία, τόσο προς τον Εμπαπέ όσο και προς την ομοσπονδία. Σύμφωνα με την «Equipe», άτομα από το περιβάλλον της εθνικής ομάδας υποστήριξαν ότι έδρασαν με απόλυτη ειλικρίνεια όταν ανακοίνωσαν την αποδέσμευση του παίκτη και τις εξετάσεις στη Μαδρίτη. Τόνισαν επίσης πως από τη στιγμή που ο διεθνής άσος έφυγε από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, η ευθύνη για τις κινήσεις του περνά στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γαλλία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά τη νίκη της με 4-0 απέναντι στην Ουκρανία το βράδυ της Τετάρτης (13/11). Ο Εμπαπέ, τη φετινή σεζόν, έχει καταγράψει 18 τέρματα και δύο ασίστ σε 16 εμφανίσεις.