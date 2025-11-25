Λίγες ώρες πριν τη «μάχη» της με τον Ολυμπιακό, η Ρεάλ Μαδρίτης περνάει μία μεγάλη εσωτερική «κρίση», σύμφωνα με τα ΜΜΕ του εξωτερικού.

Λίγες ώρες έχουν απομείνει για τη μεγάλη «μάχη» του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Μία αναμέτρηση, που οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» περιμένων πώς και πώς, καθώς το sold-out ήρθε στο «άψε-σβήσε».

Απ’ την άλλη, οι Ισπανοί θα έρθουν στον Πειραιά με πολλά εσωτερικά προβλήματα. Με αρχή γενομένης, τα όσα έλαβαν χώρα στο ματς με την Μπαρτσελόνα (26/10, 2-1).

Μπορεί η «βασίλισσα» να πήρε το «τρίποντο», αλλά η εικόνα της εκτός των τεσσάρων γραμμών ήταν… προβληματική.

Ο Βινίσιους, μετά την αλλαγή του τα «έβαλε» με τον Τσάμπι Αλόνσο και «απείλησε», μέχρι και με αποχώρηση απ’ το γήπεδο.

Οι σχέσεις των δύο φαίνεται πως από τότε έχουν «ψυχραθεί» τελείως. Σύμφωνα με το «The Athletic», ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν θέλει να ανανεώσει, όσο ο Ισπανός τεχνικός είναι στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Απ’ την άλλη, οι ιθύνοντες των Μαδριλένων θέλουν να «τρέξουν» τη νέα συμφωνία, αφού το καλοκαίρι θα «μπει» στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Following Real Madrid’s 2-1 Clasico victory over Barcelona on October 26, Vinicius Jr went to see Florentino Perez to apologise for his behaviour during the match.



He had reacted angrily after being substituted by Xabi Alonso in the 72nd minute, storming off the pitch and… pic.twitter.com/x9eAfudJ0K — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 24, 2025

Την ίδια ώρα, αυτή η συνθήκη μοιάζει να έχει επηρεάσει κι άλλους παίκτες της ομάδας. Όπως αναφέρει η «AS» οι σχέσεις μεταξύ Τσάμπι Αλόνσο και των ποδοσφαιριστών του έχουν «ψυχραθεί».

Για αυτό και όπως γράφουν πολλά ΜΜΕ της Ισπανίας πρέπει να βρεθεί λύση, ώστε να μην υπάρξουν δραστικές αποφάσεις, για τον 44χρονο προπονητή.

Κι ας μην έφταναν όλα αυτά, η «βασίλισσα» θα παίξει στην Ελλάδα με ένα σερί από αρνητικά αποτελέσματα.

Έχει την ήττα από τη Λίβερπουλ (04/11, 1-0) στην προηγούμενη αγωνιστική του Champions League. Έκτοτε μετράει δύο σερί ισοπαλίες στη La Liga, με την Μπαρτσελόνα πλέον να είναι σε απόσταση «αναπνοής»!