Ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν απροσπέλαστο τείχος για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, θέτοντας σοβαρή υποψηφιότητα για το βραβείο του MVP της αγωνιστικής.

Μία τέτοια εμφάνιση ο Τζολάκης την χρωστούσε στον εαυτό του, στην ομάδα του, στους επικριτές του, σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταλαιπωρήθηκαν αρκετά από την πάρα πολύ ικανή στην παραγωγή φάσεων στο μισό γήπεδο Μπάγερ Λεβερκούζεν, άντεξαν. Ήταν άκρως αποτελεσματικοί (1.13 XGoals) σε αντίθεση με τις «ασπιρίνες» (2.58) και έφτασαν σε μία νίκη που μπορεί να αποδειχθεί χρυσάφι. Αν και εφόσον συμπληρώσει την τριπλέτα των θετικών αποτελεσμάτων από την Καϊράτ και μετά στο Champions League, κάνοντας την αντεπίθεσή του να αξίζει την άλλη εβδομάδα (28/1) στο Άμστερνταμ με τον Άξιαξ.

Οι «ερυθρόλευκοι» λύγισαν με 2-0 τους Γερμανούς και κρατούν εν πολλοίς πλέον, την τύχη στα δικά τους χέρια. Ζέσταναν τον κόσμο τους, γέννησαν συναισθήματα ξανά. Μια βραδιά που κέρδισαν μερικούς ακόμα μικρούς Ολυμπιακούς.

Για να συμβεί βέβαια αυτό, έπρεπε να κρατήσει ο Τζολάκης ανέπαφη την εστία του για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στα «αστέρια». Και μόνο εύκολο δεν ήταν κόντρα στoυς Γερμανούς.

H βαθμολογία του Champions League & τα ματς που «βλέπει» ο Ολυμπιακός Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία του Champions League και ποια ματς «βλέπει» ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη του!

Το «τρικ» του Μεντιλίμπαρ με τον Ροντινέι εξτρέμ ώστε να «δέσει» την δεξιά πτέρυγα όπου βρισκόταν ο πολύ επικίνδυνος Γκριμάλδο έπιασε, η τύχη βοήθησε (γκολ από τα αποδυτήρια), ο Ταρέμι έδειξε ξανά ότι δεν έκανε άδικα το όνομά του στην Πόρτο, παίρνοντας μεταγραφή σε κοτζάμ Ίντερ.

Τίποτα από τα παραπάνω ωστόσο δεν θα είχε την ίδια σημασία αν ο Τζολάκης δεν βρισκόταν σε τέτοια πνευματική και σωματική ετοιμότητα. Ο Κρητικός γκολκίπερ των Πειραιωτών, γεμάτος αυτοπεποίθηση όπως φαινόταν σε κάθε του κίνηση (μικρά βηματάκια προς τα έξω για να καλύψει την απόσταση από τον αντίπαλο επιθετικό, σταθερόε, πάντα εκεί), αποτέλεσε τον ΑΠΟΛΥΤΟ πρωταγωνιστή των γηπεδούχων.

Τι κι αν η Μπάγερ Λεβερκούζεν δημιούργησε 5 μεγάλες ευκαιρίες σύμφωνα με το sofascore; Ο Τζολάκης ήταν εκεί να απλώσει το κορμί του, να προτάξει τα χέρια του. Εμπόδιο σε κάθε γερμανική φιλοδοξία. Πραγματικός «κέρβερος».

Γεγονός που «καθρεφτίστηκε» στο βραβείο του MVP του αγώνα που παρέλαβε αλλά και στα προηγμένα πλέον στατιστικά του ματς. Το κοντέρ έγραψε 6 αποκρούσεις για τον Έλληνα γκολκίπερ και 2.2 XGoal που απέτρεψε. Είναι μεγάλο το νούμερο. Εξού και η βαθμολογία (7.9/10) που πήρε. Πιο υψηλή από κάθε άλλο τερματοφύλακα της πρώτης μέρας της 7ης αγωνιστικής του UEFA Champions League, στα εννιά συνολικά ματς που έγιναν.

Konstantinos Tzolakis, admin has something for you! 🤩 pic.twitter.com/vbzMjIkom6 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 20, 2026

Ο Τζολάκης και ο Ζβίτεσλαβ Γιάρος του Άγιαξ, ο οποίος παίζει δανεικός στον Αίαντα από τη Λίβερπουλ και δέχθηκε και ένα γκολ από τη Βιγιαρεάλ, ήταν οι μόνοι που έκαναν 6 αποκρούσεις. Με σαφώς μικρότερο αριθμό όμως XGoal που αντιμετωπίστηκαν/απέρριψαν (0.72). Κάτι που δείχνει τον βαθμό δυσκολίας του έργου του Κωνσταντή Τζολάκη που είπε «στοπ» στη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Και έκανε άπαντες στον Ολυμπιακό να «φουσκώνουν» από ικανοποίηση για την παρουσία του κάτω από τα δοκάρια.