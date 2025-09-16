Ο Ολυμπιακός θα έχει, δεδομένα, κάποιες απουσίες στο ματς με την Πάφο, ενώ πλησιάζει η ώρα της «κρίσης» για Ροντινέι.

Έτοιμος για την επιστροφή του στα «αστέρια» είναι ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες, το βράδυ της Τετάρτης (17/09, 19:45) θα υποδεχθούν στο Γ .Καραϊσκάκης της Πάφο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει πως θα έχει, δεδομένα, ορισμένες απουσίες απέναντι στους Κύπριους. Πέραν φυσικά από τους Ρεμί Καμπελά, Γιουσούφ Γιαζιτσί και Γκουστάβο Μάνσα, οι οποίοι έχουν παραμείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι τιμωρημένος από το περσινό ματς με την Μπόντο/Γκλιμτ και έτσι, δεν θα μπορεί να βρεθεί κάτω από την εστία των «ερυθρολεύκων». Τη θέση του θα πάρει ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.

Παράλληλα, εκτός θα είναι και οι Ζέλσον Μαρτίνς και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Πορτογάλος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το ματς με τον Πανσερραϊκό, το οποίο τον έθεσε νοκ-άουτ από το παιχνίδι με την Πάφο. Ο Ουκρανός φορ, από την άλλη, δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το ζήτημα που τον ταλαιπωρεί από την προετοιμασία και ακόμα είναι άγνωστο πότε θα μπει και πάλι σε αποστολή.

Τι ισχύει με τον Ροντινέι;

Από εκεί και πέρα, μένει να ξεκαθαριστεί και η κατάσταση του Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος μπακ, υπενθυμίζουμε, πως είχε μείνει εκτός αποστολή, για το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Ο λόγος ήταν πως στην προπόνηση της Παρασκευής (12/09) αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις και έτσι, ο Βάσκος τεχνικός προτίμησε να τον προφυλάξει.

Η συμμετοχή του στο ματς με την Πάφο αναμένεται να κριθεί στην προπόνηση της Τρίτης (16/09). Εάν ο Ροντινέι λάβει κανονικά μέρος, τότε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί και στην πρεμιέρα του Champions League.

Αυτό, πάντως, είναι και το επικρατέστερο σενάριο, τη δεδομένη στιγμή.