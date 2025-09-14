Σε ένα αρκετά έξυπνο βίντεο, ο Ολυμπιακός έβαλε τους παίκτες του να πουν πώς προφέρονται σωστά τα ονόματά τους!

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα διαφορετικό βίντεο και ταυτόχρονα… εκπαιδευτικό!

Μετά τη νίκη με 5-0 επί του Πανσερραϊκού, το σύνολο του Μεντιλίμπαρ προετοιμάζεται για τον αγώνα απέναντι στην Πάφο την Τετάρτη (17/9, 19:45), στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Λίγες μέρες πριν, λοιπόν, παρουσίασε ένα βίντεο, στο οποίο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας αποκαλύπτουν τον σωστό τρόπο προφοράς των ονομάτων τους.

Το βίντεο ξεχώρισε ιδιαίτερα για τις προφορές των ονομάτων από τους Ταρέμι, Ποντένσε και Ροντινέι, δίνοντας έτσι στους φιλάθλους την ευκαιρία να μάθουν τις σωστές προφορές και να λυθούν τυχόν απορίες.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε ο Ολυμπιακός: