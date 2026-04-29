Σε μια καθηλωτική αναμέτρηση για το Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με το εντυπωσιακό 5-4 (28/04), αποκτώντας ένα οριακό προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό.

Το εξαιρετικό θέαμα φάνηκε να ενθουσιάζει και τους δύο τεχνικούς, οι οποίοι, παρά την απουσία του τιμωρημένου Βενσάν Κομπανί από τον πάγκο, συναντήθηκαν μετά τη λήξη σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα.

Ο Λουίς Ενρίκε, μάλιστα, διέκοψε τις δηλώσεις του για να αστειευτεί με τον Βέλγο συνάδελφό του, σχολιάζοντας πως η θέση του στην κερκίδα τού είναι οικεία, καθώς ο ίδιος επιλέγει συχνά αυτό το σημείο για καλύτερη οπτική του παιχνιδιού.

Ο Κομπανί ανταποκρίθηκε με χιούμορ, παραδεχόμενος πως δεν απόλαυσε την αναγκαστική απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Ισπανός προπονητής της Παρί δεν δίστασε να χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι ως το κορυφαίο της προπονητικής του σταδιοδρομίας.

Δείτε το βίντεο: