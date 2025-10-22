Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχασε με το «βαρύ» 6-1 από την Μπαρτσελόνα (21/10), αλλά το ματς με τους Καταλανούς άφησε κι άλλες «πληγές».

Σε μία πολύ δύσκολη βραδιά εξελίχθηκε το ματς του Ολυμπιακού. για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν στη Βαρκελώνη, απέναντι στην πανίσχυρη Μπαρτσελόνα (21/10, 6-1), αλλά δέχτηκαν μία «βαριά» ήττα.

Σε ένα ματς, που υπάρχουν και πολλές «φωνές» για τη διαιτησία της αναμέτρησης. Κι αυτό, γιατί οι Πειραιώτες έχουν παράπονα, για το πέναλτι που κέρδισε ο Μάρκους Ράσφορντ, αλλά και την αποβολή του Σαντιάγο Έσε.

Παρά το σκορ της ήττας, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φεύγει με περισσότερες «πληγές» από όσες θα περίμενε από την Ισπανία.

Οι «πληγές» του Ολυμπιακού

Προφανώς και μία ήττα στην έδρα της Μπαρτσελόνα, μόνο ένα φυσιολογικό σενάριο μπορεί να φαντάζει.

Όμως, τα πέντε γκολ διαφορά μπορεί να παίξουν καταλυτικό ρόλο, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός χρειαστεί τις ισοβαθμίες, για να προκριθεί. Ωστόσο, αυτό το σενάριο είναι αρκετά μακρινό τη δεδομένη στιγμή.

Την ίδια ώρα, είδε τον Σαντιάγο Έσε να «χάνει» ένα πολύ κομβικό παιχνίδι. Οι Πειραιώτες στην 4η αγωνιστική φιλοξενούν την Αϊντχόφεν (04/11, 22:00), σε ένα ματς που θα χρειαστούν σίγουρα να πάρουν το «κάτι» αν θέλουν να συνεχίσουν στην Ευρώπη.

Τι λένε στην Ισπανία για την κόκκινη στον Έσε και το πέναλτι στον Ράσφορντ; Πώς σχολιάστηκαν στην Ισπανία οι διαιτητικές αποφάσεις, σχετικά με την κόκκινη του Έσε και το πέναλτι που κέρδισε ο Ράσφορντ;

Παρ’ όλα αυτά, δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Αργεντίνο χαφ, καθώς δέχθηκε κόκκινη κάρτα. Πάμε στις «πληγές, που μπορεί να «κοστίσουν» πολύ άμεσα στον Ολυμπιακό.

Σε λίγες ημέρες υπάρχει η σπουδαία αναμέτρηση στο Γ. Καραϊσκάκης απέναντι στην ΑΕΚ (26/10, 21:00).

Όμως, πολύ πιθανό να απουσιάσουν τρεις ποδοσφαιριστές, που είναι βασικά «γρανάζια»!

🚨🇪🇸 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Fermin Lopez (22) wins MOTM for his performance vs Olympiacos! 🏅 pic.twitter.com/wqymHYyseX — EuroFoot (@eurofootcom) October 21, 2025

Ο Τσικίνιο έγινε αναγκαστική αλλαγή, μετά από ενοχλήσεις στον οπίσθιο μοιραίο και φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη η συμμετοχή του κόντρα στην «Ένωση».

Αμφίβολη είναι και η συμμετοχή των Ζέλσον Μαρτίνς και Φρανσίσκο Ορτέγκα, που επίσης αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμών!

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως το ματς με την Μπαρτσελόνα (21/10, 6-1) άφησε πάρα πολλές «πληγές», πέρα από τη «βαριά» ήττα.