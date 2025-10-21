Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε σε κάποιες αποφάσεις, που όπως τόνισε, άλλαξαν τα πάντα, ενώ μίλησε και για τους τραυματισμούς του Ολυμπιακού.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στις αποφάσεις του διαιτητή, οι οποίες όπως τόνισε, άλλαξαν εντελώς το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα (21/10, 6-1), στο Μονζουίκ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Καταλανοί πήραν το προβάδισμα με δύο γκολ του Φερμίν Λόπεθ, με τους Πειραιώτες να μειώνουν στην έναρξη του δευτέρου μέρους, χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Λίγα λεπτά μετά, όμως, ο Σαντιάγο Έσε αντίκρισε άδικα τη δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή, μία απόφαση που προκάλεσε «έκρηξη» αντιδράσεων από την πλευρά του Ολυμπιακού.

Από εκεί και έπειτα, ουσιαστικά η Μπαρτσελόνα πήρε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Βρήκε τρίτο γκολ με τον Γιαμάλ, με ένα πέναλτι που επίσης προκάλεσε τις αντιδράσεις από τον πάγκο των Πειραιωτών.

Το τελικό 6-1 διαμορφώθηκε από ακόμα ένα γκολ του Φερμίν Λόπεθ, αλλά και δύο του Μάρκους Ράσφορντ.

Πέρα από τις αποφάσεις του διαιτητή, ο Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε και στους τραυματισμούς που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, καθώς είδε τους Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς και Ορτέγκα, να αποχωρούν με προβλήματα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της COSMOTE TV:

Για τη διαιτησία: «Υπήρχε μια στιγμή στο ματς όπου μπήκαμε στο παιχνίδι, όταν βάλαμε το γκολ. Ξαφνικά όλα άλλαξαν, ανεξήγητη η αποβολή, ούτε το πέναλτι μπορούμε να καταλάβουμε. Τότε άλλαξαν όλα. Μετά από μερικές μέρες κανείς δεν θα θυμάται τι έγινε στο ματς, μόνο το αποτέλεσμα».

Τι κρατάει από το ματς: «Ξεκινήσαμε δεχόμενοι τα δύο γκολ από δικά μας λάθη. Δώσαμε πολλές ευκαιρίες και ο αντίπαλος ξέρει να τις εκμεταλλευτεί. Μπήκαμε πολύ καλά στο δεύτερο, μπορούσαμε να το παλέψουμε για να σκοράρουμε. Από την αποβολή και μετά δεν υπήρχε ματς, δεν είχαμε καμία ελπίδα».

Για όσους αποχώρησαν τραυματίες: «Δεν έχει σημασία το ντέρμπι, σημασία έχει ότι έχουμε σίγουρα δύο τραυματίες. Ίσως υπάρχει και τρίτος. Αύριο θα δούμε την κατάστασή τους και ελπίζουμε να είναι καλά μέχρι την Κυριακή».