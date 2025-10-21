Πώς σχολιάστηκαν στην Ισπανία οι διαιτητικές αποφάσεις, σχετικά με την κόκκινη του Έσε και το πέναλτι που κέρδισε ο Ράσφορντ;

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε μία «βαριά» ήττα με 6-1 (21/10) από την Μπαρτσελόνα, στην αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες, αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0, προσπάθησαν να βρουν ένα γκολ και το κατάφεραν στο 53′, χάρη στο πέναλτι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τον Έσε να αποβάλλεται με μία άδικη κίτρινη κάρτα στο 57′. Μία απόφαση που σήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων από την πλευρά του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, οι «φωνές» της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επανήλθαν, στο τρίτο τέρμα των Καταλανών και αφορούσαν το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Μάρκους Ράσφορντ από τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Από εκεί και έπειτα, η Μπαρτσελόνα δεν δυσκολεύτηκε να πάρει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και έτσι, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε και στη Βαρκελώνη, μετά το Λονδίνο και την Άρσεναλ.

«Καθαρό λάθος του διαιτητή, κίτρινη στον Ράσφορντ»

Τι λένε, όμως, τα ισπανικά ΜΜΕ, τόσο για την κόκκινη στον Έσε, όσο και για το πέναλτι που κέρδισε ο Ράσφορντ;

Η «Marca» και η «AS» σχολίασαν τις συγκεκριμένες φάσεις, με τους ειδικούς αναλυτές τους να τονίζουν πως δεν υπάρχει δεύτερη κίτρινη στον Αργεντινό μέσο, όπως ούτε και πέναλτι στον Άγγλο επιθετικό.

Marca

«Ένα πολύ ξεκάθαρο λάθος από τον διαιτητή. Δεν θα έπρεπε να είχε δώσει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Έσε.

Ένας διαιτητής που δεν ήταν στο επίπεδο του αγώνα και μια ενέργεια που δεν είναι αρκετή για να δικαιολογήσει πέναλτι στον Ράσφορντ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πέρεθ Μπουρούλ, αναλυτής διαιτητικών αποφάσεων της «Marca».

Marca

Παράλληλα, ο Ιτουράλδε Γκονζάλεθ, αναλυτής διαιτητικών αποφάσεων στην «AS» και πρώην διαιτητής στη La Liga, τόνισε: «Δεν μπορεί να σφυρίζει τέτοιο πέναλτι, ο Ράσφορντ βουτάει και θα έπρεπε να τιμωρηθεί με κάρτα».