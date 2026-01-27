Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά τα γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ είναι ικανά να «κοντράρουν» ή να «ξεπεράσουν» τις μισές ομάδες του Champions League!

Μπορεί η League Phase του Champions League να μην έχει ολοκληρωθεί. Όμως, υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί, για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ!

Ο Κιλιάν Εμπαπέ κάνει «μαγικά» πράγματα, έχοντας σκοράρει συνολικά σε έξι αναμετρήσεις 11 γκολ! Κι όμως, ένα αριθμός πάρα πολύ μεγάλος, αν σκεφτούμε πως ο όμιλος θα λάβει «τέλος, σε λίγες ώρες.

Προφανώς, και αυτό το γεγονός, μας έχει αναγκαστεί να «ψάχνουμε» ήδη τον παίκτη Νο.2, καθώς η πρωτιά όλα δείχνουν πως δύσκολα θα «σπάσει». Ωστόσο, ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης;

Αρκεί να δούμε, πόσα τέρματα έχουν σκοράρει όλες οι ομάδες του Champions League!

Κι αυτό, γιατί οι μισές, είτε είναι σε «ισοπαλία», είτε πίσω από τον Γάλλο ποδοσφαιριστή!

Μαρσέιγ και Κοπεγχάγη είναι στα… ίσα, με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς έχουν στείλει την μπάλα στα δίχτυα 11 φορές.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν 16 διαφορετικά κλαμπ, που ο Κιλιάν Εμπαπέ τα «ξεπερνάει»! Ανάμεσά τους, είναι η ίδια του η ομάδα, καθώς χωρίς εκείνον θα είχε οκτώ τέρμα, αλλά και ο Ολυμπιακός, που έχει σκοράρει οκτώ φορές.

Προφανώς, και τη διαφορά στην επίδοση του Γάλλου σταρ, την κάνουν τα τέσσερα γκολ, που σκόραρε στο Γ. Καραϊσκάκης. Ωστόσο, ακόμα και αν τα… αφαιρούσαμε και πάλι θα ήταν στην κορυφή με τον Χάρι Κέιν.

Κι όλα αυτά, ενώ μετράει και μία απουσία στη «μονομαχία» με τη Μάντσεστερ Σίτι (10/12/2025, 2-1) πριν από λίγες εβδομάδες.