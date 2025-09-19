O Ζοσέ Μουρίνιο έμεινε εκτός Champions League, μετά την ήττα από την Μπενφίκα στα Play Offs. Ωστόσο, ο «Special One» επιστρέφει στα «αστέρια», χωρίς τον ποδοσφαιριστή, που έφερε τον… αποκλεισμό του!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε εκεί που ξεκίνησαν όλα! Πριν από 25 χρόνια η Μπενφίκα τού έδωσε την πρώτη ευκαιρία να διευθύνει τον πάγκο μίας ομάδας! Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν ξανά, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός επαναπατρίστηκε, μετά από -σχεδόν- μία 20ετία.

Οι «Αετοί της Λισαβόνας» ήταν χωρίς προπονητή, καθώς η ήττα-σοκ από την Καραμπάγκ (16/09, 2-3) έφερε το άμεσο «διαζύγιο», με τον Μπρούνο Λάγκε!

Ζοσέ Μουρίνιο, ένας Special One και στις αποζημιώσεις: Το συνολικό ποσό «ζαλίζει»! Ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά το «αντίο» στη Φενέρ και μία ακόμα αποζημίωση, εκτίναξε το σύνολο που έχει λάβει σε εννιαψήφιο ποσό!

Ο «Special One» ήταν ελεύθερος στην αγορά και η ευκαιρία για έναν δεύτερο «γάμο» δεν χάθηκε και μας… προσέφερε μία απίθανη ιστορία.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είπε «αντίο» από τη Φενέρμπατσε, μετά τον αποκλεισμό στα Play Offs του Champions League, από την Μπενφίκα.

Ο ποδοσφαιριστής, που «χώρισε» τις διαφορές των δύο ομάδων ήταν ο Κερέμ Ακτούρκογλου. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός, μετά τη νίκη-πρόκριση, που χάρισε στην ομάδα του «μετακόμισε» στην πατρίδα του.

Η Φενέρμπαχτσε τον έκανε δικό της έναντι 22.500.000 ευρώ, «στερώντας» του το Champions League.

Απ’ την άλλη, ο Ζοσέ Μουρίνιο παρότι έμεινε χωρίς δουλειά, μπόρεσε να «χωθεί» στη διοργάνωση! Κι αυτό, γιατί η Μπενφίκα τού έδωσε συμβόλαιο, μέχρι το 2027!

Κι όμως, ο «Special One» έλαβε και την αποζημίωσή του από τη Φενέρμπαχτσε και θα είναι στο Champions League και ο ποδοσφαιριστής, που τον… απέκλεισε θα παίζει στο Europa League!

Μία απίστευτη ιστορία, που μόνο στον αθλητισμό συναντάμε!