Η Άρσεναλ επανέλαβε την ιστορία 20 χρόνια μετά, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Όμως, ψάχνει διαφορετικό φινάλε.

Η Άρσεναλ, ακριβώς 20 χρόνια μετά την τελευταία φορά που βρέθηκε σε τελικό Champions League, «σφράγισε» το εισιτήριό της για το μεγάλο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη, στις 30 Μαΐου του 2026.

Με το «χρυσό» γκολ του Σάκα, η ομάδα του Αρτέτα πέταξε εκτός την Ατλέτικο Μαδρίτης, επικρατώντας με 1-0 (05/05) στο Λονδίνο, μετά το ισόπαλο 1-1 στην ισπανική πρωτεύουσα.

Έτσι, οι «κανονιέρηδες» θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά», είτε απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, είτε απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Δύο δεκαετίες μετά τον τελικό του 2006, κόντρα στην Μπαρτσελόνα, η Άρσεναλ κατάφερε να ακολουθήσει επακριβώς το μονοπάτι στο οποίο είχε βαδίσει και πριν από 20 χρόνια.

Όπως και το σύνολο του Αρσέν Βενγκέρ, έτσι και το αντίστοιχο του Μικέλ Αρτέτα, έφτασε ως τον τελικό του Champions League δίχως να δεχθεί καμία ήττα στη διαδρομή!

Στα 14 ματς που έχουν δώσει για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τη φετινή σεζόν, οι Λονδρέζοι μετρούν συνολικά 11 νίκες και μόλις 3 ισοπαλίες. Μάλιστα, τα ισόπαλα αποτελέσματα ήρθαν όλα στα νοκ-άουτ, κόντρα σε Μπάγερ Λεβερκούζεν, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Αντίστοιχα, τη σεζόν 2005-06, η Άρσεναλ είχε φτάσει ως τον τελικό του Παρισιού δίχως να ηττηθεί σε 12 παιχνίδια. Σε αυτά, μέτρησε 8 νίκες και 4 «λευκές» ισοπαλίες.

Ωστόσο, 20 χρόνια μετά, ο Μικέλ Αρτέτα θέλει να αλλάξει τον επίλογο της ιστορίας. Το 2006, η Μπαρτσελόνα είχε κάνει δικό της το βαρύτιμο τρόπαιο με ανατροπή, επικρατώντας με 2-1. Το 2026, ο Βάσκος τεχνικός θέλει να προσθέσει ένα ξεχωριστό… happy ending, φέρνοντας το πρώτο Champions League στην ιστορία της Άρσεναλ.